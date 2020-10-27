У партії "Слуга народу" заявили, що результати виборів в Кривому Розі, де зафіксували близько 150 порушень, можуть свідчити про те, що чинна влада на чолі з Юрієм Вілкулом намагалася вплинути на виборчий процес і не допустити проведення другого туру.

Про це під час пресконференції 27 жовтня заявила народна депутатка від "СН" Олена Криворучкіна. За її словами, результати екзит-полів свідчать про те, що кандидати від пропрезидентської партії мають найвищий рівень підтримки.

"Відразу два екзит-поли – фонду" Українська політика" і екзит-пол "Студії Савіка Шустера" і телеканалу "Україна 2 " показали перемогу нашої партії до міськради. Дані цих екзит-полів майже ідентичні. За цими ж даними чинний мер має розрив з кандидатом в мери від "Слуги народу" Дмитром Шевчиком менше 10%. Але по протоколам виходять принципово різні результати. Дивно, що результати не співпали саме в Кривому Розі", – зазначила вона.

Криворучкіна додала, що міськвлада продовжує використовувати відпрацьовані "схеми".

"Така розбіжність дозволяє нам зробити висновок, що місцева влада використовує вже звичні, традиційні схеми. Якщо говорити в цілому – якщо людина навчилася грабувати, то йому вже все одно, що грабувати – гроші або голоси людей", – підсумувала нардеп.

Відзначимо, за даними екзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах мера Кривого Рогу відрив між чинним мером Юрієм Вілкулом та Дмитром Шевчиком незначний. За Вілкула проголосували 42,8% жителів міста, за Шевчика – 31,01%. Саме між ними йде основна боротьба.