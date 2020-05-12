Чим Зеленський схожий на Голобородька: заступник глави ОП відверто розповів про президента

Кінообраз вигаданого президента України Василя Голобородька в серіалі "Слуга народу", роль якого виконав шостий глава держави Володимир Зеленський, формувався від життєвих принципів його самого.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив заступник керівника ОП, один зі сценаристів серіалу Юрій Костюк. Водночас підкреслив, що стрічку не варто примітивізувати й спрощувати.

"Неможливо щиро сподобатися мільйонам глядачів, якщо ти сама собою людина з гнилизною. Глядач дуже відчуває фальш. І герой Голобородька такий улюблений і переконливий, бо він не грає загострене почуття справедливості й бажання змінити країну, а живе цим. Це те, що є у Володимира Зеленського, воно було перенесено на екран та розказано кіномовою", – зазначив він.

Зеленський і герой Голобородько, якого він зіграв у "Слузі народу"

Костюк додав, що Зеленський як президент зберіг базовий посил образу Голобородька. Зокрема, він може залишатися людиною та не втрачати зв'язок із реальністю, а також справді щиро намагатися зробити краще для своєї країни та її громадян.

Щоправда, заступник керівника ОП уточнив, що не варто буквально та в усьому переносити кінообраз на реальне життя Зеленського. Він пояснив, що президент не може їздити на велосипеді, адже його охорона несе кримінальну відповідальність за життя та безпеку глави держави. Тоді як Голобородько в серіалі "Слуга народу" не їздив на велосипеді – це був лише кліп у титрах.

"У кіно він відмовився від кортежу й охорони. У нього був один охоронець і одне авто – але це кіно, спрощення, мінімізація. У реальному житті президент скоротив кортеж. Це вже не 10 автомобілів, не 15. І вулиці ніхто не перекриває. Зовсім же відмовитися від охорони нині неможливо. Хоча, думаю, цього дуже б хотілося Володимиру Зеленському", – розповів Костюк.

Юрій Костюк nsju.org

За його словами, у "Слузі народу" було показано бачення та відчуття авторами серіалу процесів, які відбуваються в Україні та суспільстві, тому, вважає він, це й мало такий відгук в українців.

"Багато людей марно прімітивізує цю історію. Кажуть, що ось, народ вибрав Зеленського, тому що їм показали казочку про те, як чесний учитель історії прийшов і зробив країну-рай. А насправді ні. Там же показані всі труднощі. "Країна-рай" – це тільки фінал. А до цього йому постійно щось не вдавалося, система опиралася, в країні на екрані була дуже непроста ситуація", – нагадав Костюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна вважає, що рейтинги президента України Володимира Зеленського є високими через те, що він поводиться, як герой телесеріалу "Слуга народу" Василь Голобородько.

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