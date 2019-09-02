Прогули, "революція" і податки: чим займатиметься в Раді "Слуга народу"

У Верховній Раді 9-го скликання вже зареєстровано приблизно 80 проектів законів. Народні депутати в перший робочий день пропрацювали більше 12-ти годин. Затвердили Кабінет міністрів, голову парламенту і зробили крок до зняття недоторканності.

Водночас президент Володимир Зеленський пообіцяв — Верховна Рада працюватиме "ударними" темпами й далі.

Чим же займуться народні обранці — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Найбільше уваги варто приділити тим ідеям, які подані президентом або нардепами з правлячої партії "Слуга народу" — у них найбільше шансів на успішне голосування;

Серед основних ідей, які на порядку денному парламенту: остаточне зняття недоторканності, зменшення кількості нардепів до 300, покарання за кнопкодавство;

Володимир Зеленський також планує провести через парламент закони, які суттєво посилять його вертикаль влади. Він хоче підпорядкувати собі Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Національну гвардію і низку інших регуляторів;

Члени ж його партії обіцяють легалізувати в Україні гральний бізнес, ухвалити 35 проектів законів про цифровізацію і повністю підтримати ініціативи нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Закони від Зе

У перший день роботи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" говорили багато. І про плани на майбутнє, і про перші законопроекти. Судячи з настрою Володимира Зеленського, основні його ідеї парламент затвердить вже в найближчі місяці.

Йдеться приблизно про 460 проектів законів, про які раніше говорив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

"Коли я говорив про 465, то мав на увазі 465 законодавчих актів і змін до законів, серед яких є і зміни до Конституції. Першочерговими є приблизно 10", — уточнив він у коментарі OBOZREVATEL.

Так, пріоритетними правками до Основного Закону визначено зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення двох правових підстав для позбавлення статусу нардепа — це кнопокадвство і прогули.

Володимир Зеленський

Ймовірно, ці ініціативи стануть основними вже в перші тижні вересня, коли парламент продовжить роботу. Не будуть затягувати і з голосуванням щодо закону про зняття депутатської недоторканності. Про це вже встиг заявити спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зазначимо, що парламент попередньо схвалив законопроект у першому читанні. На наступній сесії потрібно буде не менше 300 голосів для остаточного затвердження конституційних змін. Така процедура встановлена Основним Законом.

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Також Володимир Зеленський просуває деякі законопроекти, які суттєво посилять контроль над його фракцією. Наприклад, №1017. У ньому є одразу декілька революційних ініціатив:

У наступному парламенті пропонується скоротити кількість нардепів із 450 до 300;

Кожен народний депутат зобов'язаний знати українську мову. Це стане своєрідним виборчим цензом;

Повна пропорційна система. Тобто, українці обиратимуть нардепів тільки за списками партії. Мажоритарників не буде.

Ще одним проектом Зеленський пропонує посилити відповідальність за кнопкодавство. За порушення правил персонального голосування президент хоче позбавляти депутатського мандата. Також є ініціатива від гаранта і за процедуру імпічменту президента.

Окрему увагу варто приділити й спробі повністю взяти під контроль антикорупційні органи. Наприклад, у проекті №1014 президент пропонує отримати право призначати керівників Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро. Ще дивніший крок глави держави — пропозиція перепідпорядкувати собі Національну гвардію.

Перше засідання Ради 9-го скликання

У поданому парламенту проекті закону Володимир Зеленський планує вивести структуру з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. У такий спосіб він фактично бере в своє управління всю правоохоронну вертикаль влади, як у повноцінній президентській республіці.

Дебют Гончарука і нового Кабміну

Крім президента, основним форвардом реформ у новій команді стане й обраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він уже анонсував низку важливих законів.

Один із основних — легалізація грального бізнесу. Його особисто розробляє прем'єр.

Поки йдеться тільки про казино у п'ятизіркових готелях. Але є й інші варіанти, за яких грати в азартні ігри зможуть відвідувачі 3-х або 4-х зіркових готелів. Варто зазначити, що гральний бізнес в Україні заборонили у 2009-му (за прем'єрства Юлії Тимошенко).

Якщо в більшості європейських країн ринок жорстко регулюють — створюють спеціальні зони, де дозволено грати, приваблюють туристів або навіть дозволяють грати тільки іноземцям (як у Монако, наприклад), українські чиновники одним рішенням заборонили одразу все.

"Якщо це казино, то повинні бути обмеження, наприклад, не менше рівня п'ятизіркових готелів. Щоб таке казино підтягувало розвиток всієї готельної галузі України. Водночас треба встановити жорсткі стандарти для п'яти зірок, не такі, як зараз.

Данило Гетманцев

Друге — масові ігри, які мають бути обмежені за кількістю операторів. Ці оператори повинні працювати під жорстким контролем держави в системі електронного обліку кількості ставок", — прояснив ідею глава комітету з питань податкової політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Виходячи з інтерв'ю Гончарука журналістам на наступний день після обрання, у найближчий час прем'єр займеться такими питаннями:

захист права власності;

оновлення і розширення системи ProZorro. Відкрита конкуренція повинна поширитися і на оренду державного комунального майна;

реформа залізничної і річкової сфер, а також просування національних проектів.

Уже відомо, що найближчим часом свій пакет законів до парламенту подасть і новообраний віцепрем'єр-міністр України і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров. Ще до свого призначення в інтерв'ю OBOZREVATEL він заявляв, що готові вже 35 законопроектів, які допоможуть профільному відомству почати процес тотальної діджиталізації і переходу до системи "Е-держава".

Олексій Гончарук

"Ми мріємо зробити "цифровий день", у рамках якого проголосуємо "Цифровий кодекс" — всі ці закони. Принаймні, найважливіші ми точно ухвалимо", — заявляв Федоров.

Далі — податкова реформа

Головні податкові нововведення від нової команди, які вже неодноразово анонсували:

податок на виведений капітал;

скасування податку на прибуток;

податкова амністія;

пільговий податковий рік для нових підприємств.

У своїй програмі партія "Слуга народу" запропонувала всім бізнесменам пройти "чистилище". Заплатити 5% і легалізувати доходи, отримані в "тіні". Крім того, пообіцяли скасувати оподаткування прибутку підприємств. Замість цього ввести податок на виведений капітал, тобто державі доведеться платити, тільки якщо прибуток підприємства, наприклад, буде виведений у вигляді дивідендів власникам.

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