Чим загрожує масова "неявка" на виборах в Раду: українцям роз'яснили наслідки

Рекордно низька явка виборців, зафіксована на позачергових парламентських виборах 21 липня, жодним чином не зможе вплинути на результати голосування.

Таке роз'яснення дав в ефірі ObozTV експерт з конституційного права, юрист Богдан Бондаренко.

Бондаренко пояснив, що в українському законодавстві немає встановленого порогу явки виборців, який би дозволяв визнавати вибори такими, що відбулися.

"Це питання оціночне. Але, звичайно, воно буде використовуватися при якихось проблемах, які виникатимуть в парламенті", – не виключив експерт.

Він звернув увагу, що модель представницької демократії виборів побудована саме таким чином.

"Той, хто вважав за необхідне – прийшов. Навіть якщо меншість, це нічого не означає. Тільки те, що інші виборці не вважали за потрібне – в силу різних обставин – прийти на вибори", – зазначив Бондаренко.

На його думку, основна причина низької явки – проведення виборів в розпал літнього сезону.

"Багато людей чи відсутні, чи влітку менше сприймають всі ці політичні баталії... Мені здається, тут не доводиться говорити про якусь апатії до парламентських виборів після президентських. Це стандартна занижена явка в літній період. Плюс трудова міграція, і сезонна трудова міграція" , – уточнив юрист.

Явка на виборах 21 липня не дотягнула навіть до 50%

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня не дотягнула навіть до 50% і склала всього 49,8%. Не віддали свої голоси понад 14,7 млн українців. Це – найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

Згідно з першими результатами підрахунку голосів, до нового складу Верховної Ради проходять такі політичні сили, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Офіційно ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня 2019 року включно.

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