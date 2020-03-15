От скажіть мені...

А наша ЗЕ-влада (президент, уряд, парламент) окрім гасел: "терміново закрити, зупинити, обмежити, припинити дію..." на якісь конструктивні і соціальновідповідальні дії здатна????

Ну, зокрема, чи не хоче влада, паралельно із закриттям сервісно-торгівельної інфраструктури, забезпечити:

негайне оформлення допомоги по безробіттю (з першого дня звернення) тим, хто втратить роботу;

виплату цієї допомоги, на рівні середньої зарплати людини за 6 останніх місяців, без жодних обмежень сум;

зміну правил та невідкладне оформлення субсидій для тимчасово непрацюючих;

запровадження державної системи дистанційного перенавчання та підвищення кваліфікації для безробітних українців;

відтермінування сплати орендних плат, земельних податків, кредитів, обов‘язкових платежів, ЄСВ, на час обмежувальних заходів;

реальну програму пільгового кредитування для тих, хто саме зараз хоче розпочати свій бізнес....

ОКРІМ СУРОВИХ ПОГЛЯДІВ В ТЕЛЕКАМЕРИ, ВІДОСИКІВ В Ю-ТУБІ ТА "РІШУЧИХ" ПОСТІВ НА САЙТАХ МІНІСТЕРСТВ БУДЕ ЩЕ ЩОСЬ?????

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