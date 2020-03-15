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15 березня • оновлено в 22:07
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Павло Розенко
Павло Розенко
Ексвіцепрем'єр-міністр України Всі статті автора

Чим забезпечить влада українців, крім "терміново закрити, зупинити, обмежити"

3.1т

От скажіть мені...

А наша ЗЕ-влада (президент, уряд, парламент) окрім гасел: "терміново закрити, зупинити, обмежити, припинити дію..." на якісь конструктивні і соціальновідповідальні дії здатна????

Ну, зокрема, чи не хоче влада, паралельно із закриттям сервісно-торгівельної інфраструктури, забезпечити:

  • негайне оформлення допомоги по безробіттю (з першого дня звернення) тим, хто втратить роботу;

  • виплату цієї допомоги, на рівні середньої зарплати людини за 6 останніх місяців, без жодних обмежень сум;

  • зміну правил та невідкладне оформлення субсидій для тимчасово непрацюючих;

  • запровадження державної системи дистанційного перенавчання та підвищення кваліфікації для безробітних українців;

  • відтермінування сплати орендних плат, земельних податків, кредитів, обов‘язкових платежів, ЄСВ, на час обмежувальних заходів;

  • реальну програму пільгового кредитування для тих, хто саме зараз хоче розпочати свій бізнес....

ОКРІМ СУРОВИХ ПОГЛЯДІВ В ТЕЛЕКАМЕРИ, ВІДОСИКІВ В Ю-ТУБІ ТА "РІШУЧИХ" ПОСТІВ НА САЙТАХ МІНІСТЕРСТВ БУДЕ ЩЕ ЩОСЬ?????

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Автор
Павло Розенко Павло Розенко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Павла Розенка
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
паша,шо ты п..диш,тут дело не в Зе,а в общественном строе,котрый ун.ич.то.жил ,одну из лучших и эфективных систем здравоохранения в мире,просто люди расслабились и забыли,как до революции (1917),целыми селениями народ дох,ибо не было доступной медицины для всех,что и сегодня ииеем,по итогам тридцатилетнего буржупзного реванша.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Та які там в біса субсидії. Хоч би хліб не зник з полок.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Размечтался... Этот пингвин ещё на столе посидит и поржет от страданий народа для обложки западного журнала. В больницах ни лекарств ни персонала. Супрун уничтожила медицину и при пандемии она действительно стала Доктор смерть.
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