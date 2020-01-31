"Чим вас лікують?" Захарова накинулася на Кравчука через зустріч Гітлера і Сталіна

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на гучну заяву першого президента України Леоніда Кравчука. Так, він заявив, що диктатори Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрічалися у Львові, де хотіли вирішити результат Другої світової війни ще до її початку.

Фрагмент гнівного спічу Захарової показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене одне питання до Кравчука: вас чим там лікують?! Ви після чого це все верзете?! Ви розумієте, що ви все ж таки так чи інакше асоціюєтеся з політичним істеблішментом суверенної держави, у якої є своє місце в ООН. І, до речі, це місце теж відвойоване кров'ю ваших же солдатів. Ви взагалі при тямі всі там?! Там взагалі залишився хтось в Україні, хто може роздати їм хоч якісь первинні посібники з історії Другої світової війни? Ну це ж просто ні в які ворота!" – скипіла одіозна Захарова.

Цимбалюк же побачив в її словах натяки на те, що Росія маніпулюватиме історичними суперечками в процесі спроби знову підкорити собі Україну і повернутися до нового формату СРСР.

"Фраза "хто вас і як лікує" свідчить лише про одне – що ця історія буде використана для того, щоб обґрунтувати "лікування" України тут і зараз. Вони це називають "возз'єднання". І це вже історія сучасна, з 2014 року. Вона ще не закінчилася. Найцікавіше попереду. Будемо чекати рішення суду з приводу незаконності розпаду СРСР", – зробив тривожний прогноз журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

заява Кравчука про зустріч Гітлера і Сталіна у Львові в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" викликала ажіотаж у країні-агресорці.

У Раді федерації Росії його звинуватили у переписуванні історії, а скандальна рупор Кремля Ольга Скабєєва дорікнула першому президенту України тим, що він "купився на дику міфологію".

Після спаду хвилі галасу Кравчук виправдався перед російськими пропагандистами за свої слова. Він зазначив, що не володіє документально підтвердженою інформацією і лише повторив гіпотезу, яку читав у ЗМІ.

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