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29 грудня • оновлено в 18:04
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Чим Сивохо пригощав звільнених полонених: фото з польової кухні

4.5т
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Під час великого обміну полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР" на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою звільнених українців годували польовою кухнею.

У наметі також могли поїсти організатори процесу і журналісти. Фото першого обіду на свободі опублікували в Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як видно на знімках, серед присутніх був радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Чим Сивохо пригощав звільнених полонених: фото з польової кухні

Telegram-канал PavlovskyNews

Новини
Україна і "Л/ДНР" провели великий обмін полоненими: всі подробиці, фото і відео
Чим Сивохо пригощав звільнених полонених: фото з польової кухні

Telegram-канал PavlovskyNews

Українців пригощали піцою, бутербродами і солодкою випічкою. На столах стояли святкові прикраси, а при вході встановили новорічну ялинку.

Чим Сивохо пригощав звільнених полонених: фото з польової кухні

Telegram-канал PavlovskyNews

Чим Сивохо пригощав звільнених полонених: фото з польової кухні

Офіс президента

Чим Сивохо пригощав звільнених полонених: фото з польової кухні

Telegram-канал PavlovskyNews

Як писав OBOZREVATEL раніше, в неділю, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань.

В Україну повернулися 76 осіб. Процес передачі утримуваних осіб стартував о 11:00 на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою і тривав до 15:00.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмін полоненими
Особа
Сергій Сивохо
Теги
Донбас військовополонені
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Комментарии на сайте не модерированы
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Обосс, так комменты не модерированы, мразота?
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
По ходу Сивошка сам все и сожрал... сидит запихается, а столы пустые
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