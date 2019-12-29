Чим Сивохо пригощав звільнених полонених: фото з польової кухні

Під час великого обміну полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР" на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою звільнених українців годували польовою кухнею.

У наметі також могли поїсти організатори процесу і журналісти. Фото першого обіду на свободі опублікували в Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як видно на знімках, серед присутніх був радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Telegram-канал PavlovskyNews

Telegram-канал PavlovskyNews

Українців пригощали піцою, бутербродами і солодкою випічкою. На столах стояли святкові прикраси, а при вході встановили новорічну ялинку.

Telegram-канал PavlovskyNews

Офіс президента

Telegram-канал PavlovskyNews

Як писав OBOZREVATEL раніше, в неділю, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань.

В Україну повернулися 76 осіб. Процес передачі утримуваних осіб стартував о 11:00 на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою і тривав до 15:00.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!