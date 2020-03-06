"Не йдіть шляхом Януковича!" У Порошенка потужно звернулися до Зеленського через ATR і воду в Крим

Меседжі команди Володимира Зеленського повторюють меседжі глави РФ Володимира Путіна – це здача національних інтересів України. Влада має внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як кримськотатарської автономії, а не допомагати агресору, відновлюючи водопостачання на окуповану територію.
Про це заявив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз журналістам у Верховній Раді.
"Відчувається тиск Путіна, і оці меседжі, які ми пів року чуємо – це, на мій погляд, є якісь домовленості, яких не знає суспільство. Пане прем’єр, Крим – це Україна. Швидко потрібні зміни до Конституції стосовно статусу Автономної республіки Крим. Оце Україна", – сказав парламентар.
Також Чийгоз наголосив, що терміново необхідно відновити державне фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.
"Негайно потрібно внести в парламент закон для того, щоб відновити фінансування телеканалу ATR. Оце Україна", – підкреслив він.
Народний депутат закликав президента Зеленського не йти шляхом Януковича і не здавати національні інтереси України.
"Не намагайтесь іти шляхом Януковича, дуже погано завершите цей шлях", – наголосив Чийгоз.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито виступив за постачання води до Криму.
Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.
У Раді Шмигаль заявив, що Україна буде постачати воду в окупований Крим виключно для потреб населення, а не промисловості чи військових об'єктів.
Осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.
Під час візиту до Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.
Раніше в "Слузі народу" заявили, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".
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