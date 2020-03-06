"Не йдіть шляхом Януковича!" У Порошенка потужно звернулися до Зеленського через ATR і воду в Крим

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6 березня • оновлено в 13:48
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Чийгоз звернувся до Зеленського через ATR і воду в Крим

2.7т
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Меседжі команди Володимира Зеленського повторюють меседжі глави РФ Володимира Путіна – це здача національних інтересів України. Влада має внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як кримськотатарської автономії, а не допомагати агресору, відновлюючи водопостачання на окуповану територію.

Про це заявив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз журналістам у Верховній Раді.

"Відчувається тиск Путіна, і оці меседжі, які ми пів року чуємо – це, на мій погляд, є якісь домовленості, яких не знає суспільство. Пане прем’єр, Крим – це Україна. Швидко потрібні зміни до Конституції стосовно статусу Автономної республіки Крим. Оце Україна", – сказав парламентар.

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Також Чийгоз наголосив, що терміново необхідно відновити державне фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

"Негайно потрібно внести в парламент закон для того, щоб відновити фінансування телеканалу ATR. Оце Україна", – підкреслив він.

Народний депутат закликав президента Зеленського не йти шляхом Януковича і не здавати національні інтереси України.

"Не намагайтесь іти шляхом Януковича, дуже погано завершите цей шлях", – наголосив Чийгоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Ахтем Чийгоз
Місце
Україна
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Для начала посмотрите количество просмотров на Youtube канала ATR.
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Филиппович Богдан
Филиппович Богдан
Завтра на Чийгоза заведуть справу за ,, погрози,, перЗЕденту . Путлерок радіє .
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Раскина Элла
Раскина Элла
Ахтем Чийгоз - сепаратист, продвигающий изменеие Конституции в интересах Турции.
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