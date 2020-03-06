"Не йдіть шляхом Януковича!" У Порошенка потужно звернулися до Зеленського через ATR і воду в Крим

Меседжі команди Володимира Зеленського повторюють меседжі глави РФ Володимира Путіна – це здача національних інтересів України. Влада має внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як кримськотатарської автономії, а не допомагати агресору, відновлюючи водопостачання на окуповану територію.

Про це заявив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз журналістам у Верховній Раді.

"Відчувається тиск Путіна, і оці меседжі, які ми пів року чуємо – це, на мій погляд, є якісь домовленості, яких не знає суспільство. Пане прем’єр, Крим – це Україна. Швидко потрібні зміни до Конституції стосовно статусу Автономної республіки Крим. Оце Україна", – сказав парламентар.

Також Чийгоз наголосив, що терміново необхідно відновити державне фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

"Негайно потрібно внести в парламент закон для того, щоб відновити фінансування телеканалу ATR. Оце Україна", – підкреслив він.

Народний депутат закликав президента Зеленського не йти шляхом Януковича і не здавати національні інтереси України.

"Не намагайтесь іти шляхом Януковича, дуже погано завершите цей шлях", – наголосив Чийгоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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