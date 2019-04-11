Чий Крим? Вірменія оскандалилася заявою в ПАРЄ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухилився від відповіді на запитання про приналежність Криму до Росії або України.

На засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи Пашинян заявив, що конфлікти повинні вирішуватися мирно, пише "Інтерфакс".

"Дуже важко вибирати між другом і другом. Іноді буваєш змушений робити вибір, але наш вибір – це мир, діалог, стабільність і розвиток", – заявив Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії зазначив, що "в світі немає конфлікту, який варто було б вирішувати шляхом розпалювання воєн" і використовувати для цього міжнародні трибуни.

Нікол Пашинян і Володимир Путін Wikipedia

Раніше Вірменія не проголосувала за запропоновану Україною резолюції щодо Криму після російської агресії в Чорному морі.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в тому, що він нібито боїться главу РФ Володимира Путіна.

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