|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Чий Крим? Вірменія оскандалилася заявою в ПАРЄ

5.5тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухилився від відповіді на запитання про приналежність Криму до Росії або України.

На засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи Пашинян заявив, що конфлікти повинні вирішуватися мирно, пише "Інтерфакс".

"Дуже важко вибирати між другом і другом. Іноді буваєш змушений робити вибір, але наш вибір – це мир, діалог, стабільність і розвиток", – заявив Пашинян.

Новини
"Без Росії не буде ПАРЄ": у Держдумі зробили скандальну заяву

Прем'єр-міністр Вірменії зазначив, що "в світі немає конфлікту, який варто було б вирішувати шляхом розпалювання воєн" і використовувати для цього міжнародні трибуни.

Нікол Пашинян і Володимир Путін

Нікол Пашинян і Володимир Путін

Wikipedia

Раніше Вірменія не проголосувала за запропоновану Україною резолюції щодо Криму після російської агресії в Чорному морі.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в тому, що він нібито боїться главу РФ Володимира Путіна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Вірменія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
63
9
Смішно
6
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Он уже в Миротворце?Ау..животные...Кто вас ещё прилюдно не послал???
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Сидоров Андрей, где он послал Украину, мокша? В какой фразе?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки