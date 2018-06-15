Чий Крим: посольство США в Росії "просвітило" Трампа

У посольстві США в Росії заявили, що Крим є невід'ємною частиною України.

Прес-секретар дипломатичного відомства таким чином прокоментував повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп в ході саміту G7 нібито назвав Крим "російським" , передає "Інтерфакс-Україна".

"Як ми вже говорили багато разів: Крим - це частина України, і введені нами через Крим санкції залишаться в силі до тих пір, поки Росія не поверне Україні контроль над півостровом", - сказав спікер посольства.

Нагадаємо, раніше спікер МЗС Мар'яна Беца заявила, що Україна не буде реагувати на слова Трампа. А міністр Клімкін виправдав Трампа.

У Кремлі також відреагували на слова глави Білого дому.