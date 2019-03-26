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Чиї Голанські висоти: в Україні дали чітку відповідь

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У питанні статусу Голанських висот Україна керується статутом ООН і рішеннями Ради Безпеки ООН, останні з яких визначають цю сирійську територію окупованою Ізраїлем.

Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства закордонних справ. "Питання Голанських висот неодноразово розглядалося РБ ООН, яка ухвалила відповідні рішення, зокрема резолюції №242 від 1967 року, №465 від 1980 року, №497 від 1981 року", — заявили у відомстві.

Відзначимо, резолюція №497 визначає статус Голанських висот як сирійську територію, окуповану Ізраїлем.

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"Наша держава продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході та врахування законних інтересів безпеки Ізраїлю", — йдеться в повідомленні МЗС.

Відомство також висловило стурбованість спрямованими проти Ізраїлю актами терору з боку руху ХАМАС.

"Ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку цивільному населенню, вважаємо абсолютно неприйнятними. Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості, щоб уникнути масштабного збройного конфлікту", — підсумували в міністерстві.

Голанські висоти

Голанські висоти

Голанські висоти

Голанські висоти

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

Скандальний указ Трамп підписав у день активізації бойових дій. Так, 25 березня ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл, у результаті якого постраждали сім мирних жителів.

Дипломатичні відомства Росії, Туреччини та Сирії різко відреагували на цей крок США.

В офіційній заяві сирійських дипломатів наголошується, що США, визнавши окупацію, "стали головним ворогом для арабських країн".

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Тема
Конфлікт в Сирії
Теги
Міністерство закордонних справ УкраїниІзраіль
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ой что-то не по методичке Украина ответила. Как же теперь ослам отрабатывать срубли то тяжко. Ну совсем на "хозяина" съехать никак. Высеры ни о чем вперёд ватаны!
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
тот случай,когда лучше молчать.
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Видимо старшая помощница младшей уборщицы белого дома ещё добралась до телефона чтобы объяснить петюне,как правильно надо говорить.
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