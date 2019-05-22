"Москва використає як слабкість": чим загрожує план Зеленського щодо Донбасу

В Україні готуються до нового етапу переговорів із Росією. Виходячи із заяв президента Володимира Зеленського, діалог може початися з обміну полоненими за принципом "всіх на всіх". У його адміністрації пішли ще далі, глава АП Андрій Богдан взагалі заявив про винесення питання про формат переговорів на всеукраїнський референдум.

У Росії поки реагують стримано, наприклад, глава МЗС Сергій Лавров хоче переговорів "по-християнськи". Що це означає і яке майбутнє у відносин з РФ — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У Кремлі відреагували на заклик Зеленського провести остаточний обмін полоненими. Там сказали, що хочуть вчинити "по-християнськи";

У псевдореспубліках "Л/ДНР" також готові до переговорів. Чи братимуть участь їхні представники — поки невідомо;

Експерти вважають, риторика Зеленського — запрошення Кремля до столу переговорів;

Свої майбутні рішення щодо Донбасу та Росії Зеленський хоче легітимізувати за допомогою референдуму. Таким чином він частково делегує відповідальність українцям.

Зеленський хоче миру

Володимир Зеленський назвав своє перше завдання на посаді президента — припинення війни на Донбасі.

"Мене часто запитували, на що я готовий заради цього. А на що ви готові, українці, заради життя близьких? Я готовий на все, щоб наші герої не гинули. Я готовий на складні рішення, втрачаючи популярність. Готовий втратити посаду, щоб настав мир", — заявив Зеленський.

Першим кроком на цьому шляху може бути звільнення всіх в'язнів Кремля, а потім вже деокупація Криму і Донбасу. Це аж ніяк не перша заява про українських полонених у Росії, схожу промову Зеленський виголошував після перемоги у другому турі президентських виборів 21 квітня.

Володимир Зеленський

На слова новообраного відреагували і у Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав новообраного президента України Володимира Зеленського вести переговори "по-християнськи" і обміняти "всіх на всіх".

"Було б правильно, по-християнськи, почати з положення документів (Мінських угод. — Ред.) про обмін затриманими за принципом "всіх на всіх", — сказав Лавров.

У так званих республіках "Л/ДНР" назвали меседжі Зеленського "багатообіцяючими". За словами представника "ЛНР" у підгрупі з гуманітарних питань Ольги Кобцевої, у псевдореспубліках готові на формулу обміну полонених "всіх на всіх". В "ДНР" зробили схожу заяву.

Інформаційну бомбу в той самий день підірвав і глава Адміністрації Зеленського Андрій Богдан. Він заявив, найближчим часом команда президента винесе питання про подальші переговори з Москвою на загальний референдум.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України ухвалив це рішення", — сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Що це означає

Риторика новообраного президента України свідчить про початок нового етапу переговорного процесу між сторонами конфлікту. Чи будуть це переговори виключно з Росією, чи, навпаки — із псевдореспубліками, поки невідомо. Хоча раніше в команді Зеленського неодноразово заявляли про небажання розмовляти з терористами.

На думку міжнародника Андрія Бузарова, переговори і підготовка до якихось конкретних рішень щодо Криму і Донбасу можуть іти паралельно з парламентськими виборами.

"Якщо оцінювати заяви Сергія Лаврова, то вони поки мені незрозумілі. Судячи з усього, в самій Росії не зовсім розуміють фігуру Зеленського, чи готовий він вести переговори і з ким. Думаю, що в найближчі два місяці відбудуться закриті переговори щодо визначення формату — нормандського, мінського або іншого", — пояснив OBOZREVATEL Бузаров.

Дійсно, припинення бойових зіткнень — одна з головних вимог українців до лідера країни. Щоправда, як зазначають експерти — аж ніяк не все залежить від президента України.

"Майбутні рішення скоріш відбудуться комплексно. Тут багато що залежить і від США. Переговори на вищому рівні включають в себе і розподіл енергетики, і ситуацію в Європі тощо. Думаю, на тлі цього піде обговорення і українського питання", — наголосив Бузаров.

Дивіться відео за темою:

Міжнародник Василь Лаптійчук розкритикував позицію Зеленського і конкретно його заяву з обміну військовополонених. Це може бути використано Москвою як слабкість.

"Як на мене, він виявив свою недосвідченість і слабкість, оскільки заявив про те, що йому потрібно. Для переговірника — це помилка, адже краще б сказав росіянам щось інше. Знаючи його слабкість, вони скористаються ситуацією і будуть лише підвищувати ставки — захоплювати нових людей і посилювати вогонь... У мене відчуття, що заяву він зробив щиро, але непродумано", — пояснив у розмові з нами Лаптійчук.

Офіційний Кремль знову поскаржився. Цього разу на відсутність "новизни" у висловлюваннях Зеленського. Прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков згадав про південний схід України.

Володимир Путін

"Головне, це та риторика, яка не зможе допомогти Україні розібратися із ситуацією на південному сході України. Бо США не можуть виконати перелік Мінських угод, точно так само, як і Росія. Його має і може виконувати Київ", — сказав він .

Що стосується ідеї з референдумом, то таким чином Зеленський хоче покласти відповідальність на українців, вважає міжнародник Микола Капітоненко.

"Ключова проблема навколо ситуації на Донбасі — ми за 5 років так і не визначили, яку ціну Україна готова платити за повернення контролю над територіями або за продовження війни. Тому є широке поле для маніпуляцій, заяв про зраду національних інтересів тощо. Це завдання треба вирішити, розставити пріоритети. Зараз його не може вирішити еліта, бо високі політичні ризики. Будь-який відхід від лінії, обраної у 2014 році, розглядатиметься як зрада. Тому є можливість перекласти відповідальність на суспільну думку. Це не найкращий варіант, але, якщо його нормально реалізують — будуть зрозумілі червоні лінії", — розповів OBOZREVATEL Капітоненко.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан

Щоправда, чекати на якісь глобальні зміни найближчими місяцями все ж не варто. І в цьому впевнені опитані експерти. Вся увага президента, ймовірно, сфокусується на дострокових парламентських виборах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!