МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

Чи справді вужчі дороги безпечніші - фактчек DW (відео)

49

Аби зменшити смертність у ДТП, Україна будуватиме вужчі дороги. У міністерстві регіонального розвитку України пояснили це європейською практикою. Чи справді в ЄС заради безпеки спеціально проектують вужчі дороги?Вже з 1-го вересня 2018 року почнуть діяти нові Державні будівельні стандарти, які уряд пояснює європейською практикою, коли дороги з меншою шириною смуг спонукають водіїв їхати обережніше та повільніше, що призводить до меншої кількості аварій. Тож з подекуди майже чотирьох метрів смуги на українських дорогах звузять до 2,75-3,5 метрів.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги