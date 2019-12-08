Чи розпустить Зеленський Раду? З'явилась остаточна відповідь

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не бачить передумов для розпуску парламенту 9-ого скликання президентом Володимиром Зеленським.

Про це він розповів у програмі "В гостях у Дмитра Гордона". При цьому, за словами спікера, теоретично у президента така можливість є.

"Чітко прописано в конституції, що це може статися через рік після початку роботи Верховної Ради. Не раніше. Згідно з конституцією, є чіткий перелік підстав розпуску. Це його не обов'язок, а можливість", – сказав Разумков.

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"Станом на сьогодні, виходячи з тієї атмосфери і правової бази, яку ми бачимо в стінах парламенту я не бачу передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради 9-ого скликання.

Коаліція є, вона працює, вона обрала уряд, коаліційна угода є, все в рамках чинного законодавства", – додав спікер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у "нормандському форматі" приведуть до повернення окупованих територій.

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