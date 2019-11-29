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29 листопада • оновлено в 10:41
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"Не ссикло, а сцикун": Соколова висловилася про конфлікт із Зеленським

6.2т
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Українська телеведуча Яніна Соколова пояснила своє звернення до чинного президента України Володимира Зеленського під час передвиборчої компанії: "якщо ти не сцикун".

За словами Соколової, Зеленський кілька разів скасовував обіцяне інтерв'ю, зриваючи плани знімальної команди. Про свій заочний конфлікт із Зеленським ведуча розповіла "Українській правді".

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"Я не називала його "сциклом", я казала: "Якщо ти не сцикун"... Я в кінці сказала: "Володимире, прийди на "Рандеву", якщо ти не сцикло". А потім вже, коли двічі мені пообіцяли, що "ось-ось прийде" і не прийшов, тоді я просто написала у своєму Facebook "таки сцикун", але не писала там "Зеленський" або "Порошенко". Кожен зрозумів, що він зрозумів", – пояснила Соколова.

При цьому ведуча додала, що некомфортно почувалася через те, що її слова згодом були використані перед виборами.

Яніна Соколова пояснила конфлікт із Зеленським

Яніна Соколова пояснила конфлікт із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського після його скандальної розмови з добровольцями у зоні розведення військ на Донбасі.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Яніна Соколова Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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фил филька
фил филька
телеведущая говорит президенту ссыкло. угадайте страну)))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
фил филька, ну во первых он тогда был еще не президент, а во вторых только в расее боятся открыть рот, там сцарь уже 20 лет сидит на троне и еще сидеть будет пока не вынесут и в мавзолей рядом с картавым не положат, а ты пока можешь собирать валежник и шоб тихо там было!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
таки ссцыкун...хотя может даже уже и ссыкло...до окончания "ЛО" нужно еще дорасти, вон как путин-ху...ЛО
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