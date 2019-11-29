"Не ссикло, а сцикун": Соколова висловилася про конфлікт із Зеленським

Українська телеведуча Яніна Соколова пояснила своє звернення до чинного президента України Володимира Зеленського під час передвиборчої компанії: "якщо ти не сцикун".

За словами Соколової, Зеленський кілька разів скасовував обіцяне інтерв'ю, зриваючи плани знімальної команди. Про свій заочний конфлікт із Зеленським ведуча розповіла "Українській правді".

"Я не називала його "сциклом", я казала: "Якщо ти не сцикун"... Я в кінці сказала: "Володимире, прийди на "Рандеву", якщо ти не сцикло". А потім вже, коли двічі мені пообіцяли, що "ось-ось прийде" і не прийшов, тоді я просто написала у своєму Facebook "таки сцикун", але не писала там "Зеленський" або "Порошенко". Кожен зрозумів, що він зрозумів", – пояснила Соколова.

При цьому ведуча додала, що некомфортно почувалася через те, що її слова згодом були використані перед виборами.

Яніна Соколова пояснила конфлікт із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського після його скандальної розмови з добровольцями у зоні розведення військ на Донбасі.

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