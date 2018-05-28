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Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео)

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Урядовці стверджують, що власники домашніх сонячних електростанцій в Україні можуть заробляти до 30 тисяч гривень на місяць. DW перевірила, чи це так.За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука - якщо встановити у домогосподарстві сонячну станцію потужністю до 30 кВт, то можна не лише забезпечити свій будинок енергією, але й продавати її надлишок у загальну мережу за "зеленим" тарифом та отримувати щомісяця прибуток у 20-30 тисяч гривень. Ми вирішили перевірити, чи справді це так.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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