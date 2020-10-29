Невеликий коментар до рішення Конституційного суду України, щодо визнання неконституційним статті 366-1 КК України та деяких інших положень антикорупційного законодавства.

Чи було таке рішення КСУ несподіваним? Безумовно – ні. До цього все йшло. Якщо не зупинити цю вакханалію, а точніше його антидержавну діяльність яка останнім часом стала очевидною, то в один день ми можемо проснутись зовсім в іншій країні – вранці КСУ оголосить своє рішення, яке було прийнято вночі про те, що скасується Акт проголошення незалежності України, Конституція України, Декларація про державний суверенітет України з усіма правовими наслідками, як для країни, так і для народу.

І зараз в країні ніхто не може гарантувати, що такого не може бути !

Безумовно, рішення КСУ не можуть усім подобатися, багато хто з ними не погоджується, але, за рідким виключенням, такі рішення були правовими, а не політичними, а тим більше антидержавними.

Правда було одне рішення про третій строк для Кучми, але у нього було достатньо розуму, щоб ним не скористатись. Були ще декілька виключно політизованих рішень, якими скористався Янукович – чим це для нього закінчилось усі знають.

Але зараз КСУ прийняв рішення не для президента чи проти президента – КСУ прийняв рішення проти держави і її народу.

Я зараз не буду вдаватись до політичних розкладів у самому КСУ, але те, що це рішення не правове, не політичне, а антидержавне абсолютно очевидно!

Як відомо, судова система – це окрема гілка влади, але державної влади! Але ті рішення які ухвалив щойно КСУ – це не на користь держави, ці рішення проти держави.

Вони будуть мати надзвичайно негативні наслідки для України.

Виходить так, що країною зараз керує не обраний народом президент, а окремі люди,які одягли судійські мантії, хоч в конституційному суді, хоч у окружному адміністративному судді, і ухвалюють рішення які підривають основи національної безпеки України!

Такі рішення не випадковість, це навмисні антидержавні рішення, які є частиною ворожого плану проти України.

Чи розуміє це влада?