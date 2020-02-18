"Хотят ли русские войны?" Кислиця пояснив ООН, як Кремль зробив Донбас землею страху і терору

Україна на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Росію в продовженні підлої і цинічної війни на Донбасі.

Заступник глави МЗС Сергій Кислиця розповів партнерам України про напад окупантів на бійців ЗСУ на Луганщині, в річницю боїв за Дебальцеве.

"22-річного Максима вбили сьогодні російські кулі. Моєму синові приблизно стільки ж років. За шість років понад 13 тисяч людей загинули! Донбас став землею страху і терору, економіка зруйнована, понад 3,4 мільйона людей потребують допомоги. Ця територія вже стала однією з найбільш замінованих в світі!" – сказав дипломат.

Сергій Кислиця

"Як заявив президент Зеленський, це була спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Українське керівництво підтвердило, що наша прихильність завершенню війни непохитна, як і рішучість дати відсіч будь-якій агресії. Повністю зневажаючи угоди, в грудні минулого року наші позиції піддавалися обстрілу більше 400 разів, 13 військових загинули, 60 отримали поранення.

Це війна! Єдина, яка триває в Європі. Із застосуванням зброї та боєприпасів, які постачає РФ. Тому обмежують доступ ОБСЄ до українсько-російського кордону. Росія щораз переводить стрілки на Україну, закликаючи вести переговори з "Л/ДНР". Але хто вони? Наскільки місцевими є ватажок Донецька Пашков, громадянин РФ, віце-губернатор Іркутської області?" – сказав Кислиця.

За його словами, зараз діалог з Москвою – шлях в нікуди або просто пастка. "Росія намагається виставити жертву агресора агресором, що є однією з відмінних рис інформаційної війни проти України. Ці марні спроби спотворити правду можна було б сприймати як безпорадні і смішні, якби не пам'ять про загиблих співвітчизників, пам'ять про героїв Майдану..." – додав він.

Сергій Кислиця

Кислиця завершив виступ, яскраво відповівши росіянам віршем Євгена Євтушенка:

"Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны –

Хотят ли русские войны"

Також Кислиця зловив на брехні дипломата Путіна, коли той говорив про бої на Луганщині вранці 18 лютого. Українець пояснив присутнім, де правда.

Як писав OBOZREVATEL, представник РФ Василь Небензя взяв слово на засіданні Радбезу ООН, звинувативши Україну в русофобії, розкритикувавши Захід і заявивши, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".

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