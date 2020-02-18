Головна Новини
19 лютого • оновлено в 01:47
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Хотят ли русские войны?" Кислиця пояснив ООН, як Кремль зробив Донбас землею страху і терору

3.9т
Читати матеріал російською

Україна на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Росію в продовженні підлої і цинічної війни на Донбасі.

Заступник глави МЗС Сергій Кислиця розповів партнерам України про напад окупантів на бійців ЗСУ на Луганщині, в річницю боїв за Дебальцеве.

"22-річного Максима вбили сьогодні російські кулі. Моєму синові приблизно стільки ж років. За шість років понад 13 тисяч людей загинули! Донбас став землею страху і терору, економіка зруйнована, понад 3,4 мільйона людей потребують допомоги. Ця територія вже стала однією з найбільш замінованих в світі!" – сказав дипломат.

Новини
"Українці вирішать самі!" Британія яскраво осадила людей Путіна на Радбезі ООН
Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

"Як заявив президент Зеленський, це була спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Українське керівництво підтвердило, що наша прихильність завершенню війни непохитна, як і рішучість дати відсіч будь-якій агресії. Повністю зневажаючи угоди, в грудні минулого року наші позиції піддавалися обстрілу більше 400 разів, 13 військових загинули, 60 отримали поранення.

Це війна! Єдина, яка триває в Європі. Із застосуванням зброї та боєприпасів, які постачає РФ. Тому обмежують доступ ОБСЄ до українсько-російського кордону. Росія щораз переводить стрілки на Україну, закликаючи вести переговори з "Л/ДНР". Але хто вони? Наскільки місцевими є ватажок Донецька Пашков, громадянин РФ, віце-губернатор Іркутської області?" – сказав Кислиця.

За його словами, зараз діалог з Москвою – шлях в нікуди або просто пастка. "Росія намагається виставити жертву агресора агресором, що є однією з відмінних рис інформаційної війни проти України. Ці марні спроби спотворити правду можна було б сприймати як безпорадні і смішні, якби не пам'ять про загиблих співвітчизників, пам'ять про героїв Майдану..." – додав він.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

Кислиця завершив виступ, яскраво відповівши росіянам віршем Євгена Євтушенка:

"Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны –

Хотят ли русские войны"

Також Кислиця зловив на брехні дипломата Путіна, коли той говорив про бої на Луганщині вранці 18 лютого. Українець пояснив присутнім, де правда.

Як писав OBOZREVATEL, представник РФ Василь Небензя взяв слово на засіданні Радбезу ООН, звинувативши Україну в русофобії, розкритикувавши Захід і заявивши, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Кислиця
Тег
Радбез ООН
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
3
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Он или любой может обращаться к кому угодно, но Украина никогда не станет успешной страной, если нет нее вообще что-то останется. Неужели не видно, что ничего нового не строится капитально не ремонтируется - все держится на советских застройках, срок эксплуатации которых истекает. И население разбегается по всему свету
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ttt ta
ttt ta
Я не понял, в честь чего он стих приплел. Он себя считает русским? Или доказывает, что РФ - не агрессор? На что он вообще рассчитывал, что синхронисты на лету стихотворения с русского переводить станут?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Придумали рашафашисты русофобию и носятся с ней как с писанной торбой. А за что вас, рашафашистов, любить? Все, что вы делаете, является мерзким, подлым, циничным и бесчеловечным. Если человек украл, то он становится вором. И не имеет значение национальность человека. Поэтому глупо с его стороны обвинять в русофобии весь мир, который знает, что этот человек - вор. Задумайтесь, почему американцы не кричат про американофобию, хотя русские их реально ненавидят и всячески поливают дерьмом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги