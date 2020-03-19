ЧИ ГОТОВА ЗЕ-ВЛАДА НА СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНЦЯМИ?

ЩО ВОНА ЩЕ МОЖЕ, КРІМ ЩОДЕННИХ ПАФОСНИХ ВІДОСИКІВ??

Чи готова вона ВЛАСНИМИ ДІЯМИ показати приклад самообмежень, економії і раціоналізму? От не лише закликати людей до самообмежень, але й обмежити свої "апетити" сама?

Перший Уряд Зеленського в турборежимі завів Україну в стан глибокої економічної кризи!

Другий уряд Зеленського веде у турборежимі всіх нас до соціально-економічного колапсу!

Наслідки їх керування всім очевидні: в Україні почалась епідемія не лише коронавірусу... Почалась "епідемія" масового закриття підприємств (малий і середній бізнес), звільнень працівників, переведення україніців у стан "відпусток за власний рахунок". Причому, це відбувається в сферах, які не обмежені "карантином". В першу чергу, через параліч міського і міжміського сполучення!

А от чи верховна влада відчула на своїй шкірі "запах кризи"⁉️

Може "Слуги народу", із непрацюючої Верховної Ради, теж написали заяви про "відпустки за власний рахунок"? Не будуть отримувати зарплати? Чи міністри із своїм апаратом топ-чиновників зменшили свої зарплати на період кризи?

Нагадаю, що у 2014 році (економічна криза, спровокована війною) одним із перших антикризових рішень було зменшення зарплат топ-чиновників і народних депутатів ВТРИЧІ!!! ( із 17000 до 6500 гривень)‼️‼️

Чи готова нова влада до таких самопожертв заради єдності із суспільством? Чи жорскі обмеження будуть стосуватися лише простих українців?

Я бачу, що ні Зеленський, ні його Уряд, ні Слуги народу, не здатні на такі кроки...

ТОМУ, ПРОПОНУЮ‼️‼️

Негайно ухвалити наступні рішення:

Зменшити, до рівня середньої зарплати в Україні (12 тисяч грн) заробітні плати всім топ-чиновникам (президент, міністри, народні депутати, заступники міністрів, держсекретарі, керівників центральних і місцевих органів влади);

на час перерви в роботі Верховної ради, всім нардепам оформити відпустки "за власний рахунок", без збереження зарплат;

скоротити (до 2 чол) чисельність заступників міністрів, керівників центральних і місцевих органів;

заборонити органам влади придбання авто ( крім екстреної медичної допомоги, пожежних та спеціальних аварійно-рятувальних машин), меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонтів (крім закладів охооони здоров‘я);

Припинити придбання форменого одягу (крім органів внутрішніх справ, військовослужбовців, Національної гвардії та Держприкордонслужби).

Припинити здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку (крім екстренних служб, військовослужбовців)

обслуговувати за бюджетні кошти лише одного легкового автомобіля на один орган центральної та місцевої влади.

Припинити оплати чартерних рейсів.

Припинити утворення нових бюджетних установ.

Припинити здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Припинити здійснення відряджень державними службовцями, за кошти держбюджету, за кордон;

Мінімізувати службові відрядження по країні, зменшити витрати на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням.

Лише за рахунок цих заходів, плюс суттєвим скороченням інших непріоритетних бюджетних програм (типу мільярдних видатків депутатам "на округа") можна МОБІЛІЗУВАТИ РЕСУРСІВ НА 15-20 МЛРД. ГРИВЕНЬ!!!!!

От вам і кошти на закумівлю тест-систем, медичного обладеання!

От вам і кошти на проведення справжньої (з 1 березня), а не фейкової (з 1 травня) індексації пенсій!

Ось вам і кошти на антикризові заходи в економіці країни!

От вам кошти....

МИ ЦЕ ВСЕ РОБИЛИ‼️‼️

БО ЗАВЖДИ МОЖНА ЗНАЙТИ КОШТИ, КОЛИ ВЛАДА ДУМАЄ НЕ ЛИШЕ ПРО СЕБЕ!!

А ВАМ, ЗЕ-ВЛАДА, СЛАБО???

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