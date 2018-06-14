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Чи дозволяти дрони, які можуть вбивати? (відео)

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В Україні обмежили використання дронів у цивільному житті, а у Німеччині вирішують, чи використовувати безпілотники у бойових діях. Головна проблема - чи дозволяти дронам нести зброю і вбивати. Ось аргументи за і проти.Частина німецьких політиків вважає, що озброєні дрони - знаряддя диявола і вони не завжди можуть оцінити ситуацію зі знімків, які вони роблять, і дуже часто влучають у людей, в яких, власне, не мали влучити. Решта переконана, що озброєні дрони ставатимуть дедалі поширенішим явищем, бо це крок до автономних збройних систем, тобто до зброї, де рішення пропонуватиме або й навіть прийматиме комп'ютер. Тож необхідно негайно врегулювати це питання на рівні прав людини.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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