Четверо звільнених українських полонених залишилися в "ДНР"

Звільнений з полону самопроголошеної "ДНР" в ході великого обміну 29 грудня Костянтин Устименко і ще троє українців залишилися на окупованій території.

Вони не повернулися в Україну заради своїх сімей, які живуть в Донецькій і Луганській областях, повідомляє ТСН.

Як розповів радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо, з окупованих частин двох регіонів повернули 76 осіб, але їх повинно бути 80.

Відзначимо, що кількість тих, хто відмовився їхати до бойовиків становить 14 осіб.

Обмін полоненими Офіс президента

Раніше OBOZREVATEL писав, що Олена Сорокіна, яку звільнили з полону в ході великого обміну 29 грудня, розповіла, у чому її звинуватили терористи самопроголошених республік.

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