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30 грудня • оновлено в 01:39
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Четверо звільнених українських полонених залишилися в "ДНР"

3.1т
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Звільнений з полону самопроголошеної "ДНР" в ході великого обміну 29 грудня Костянтин Устименко і ще троє українців залишилися на окупованій території.

Вони не повернулися в Україну заради своїх сімей, які живуть в Донецькій і Луганській областях, повідомляє ТСН.

Як розповів радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо, з окупованих частин двох регіонів повернули 76 осіб, але їх повинно бути 80.

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Відзначимо, що кількість тих, хто відмовився їхати до бойовиків становить 14 осіб.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офіс президента

Раніше OBOZREVATEL писав, що Олена Сорокіна, яку звільнили з полону в ході великого обміну 29 грудня, розповіла, у чому її звинуватили терористи самопроголошених республік.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмін полоненими
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Мир Миру
Мир Миру
Сивохо бреше, як сивий мерин. Гарантія безпеки людям потрібна, а не цей пи*д*ж.
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Мир Миру
Мир Миру
Прости, Господи.
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