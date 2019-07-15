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"Честю і не пахне": спливли скандальні факти з біографії Смешка

12.6т Читати матеріал російською

Лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко, займаючи високі посади, засвітився в багатьох корупційних схемах.

Про це йдеться в ролику, який опублікували на YouTube-каналі ГляделкаUA (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, стало відомо, що за часів головування Смешка для представницьких цілей СБУ закуповувався коньяк. "Судячи з документів, вельми дорогий: по півтори-дві тисячі доларів за пляшку", – поділився автор.

Новини
Шантаж, шпигунство і кримінальна справа: спливли темні факти з біографії Смешка

Ігор Смешко

Ігор Смешко

112 Україна

Однак незабаром з'ясувалося, що на всіх пляшках акцизні марки мали один і той же номер, а сам напій не відповідав заявленій вартості.

Також Смешку пригадали скандал, який розгорівся, коли він керував розвідкою. Тоді він доручив зробити тушонку для військових розвідників і зобов'язав співробітників її купувати, незважаючи на завищену в два рази ціну. При цьому продукт виробляли на заводі, який належав сестрі самого Смешка.

Головним же скандалом автор назвав аферу з будівництвом квартир для співробітників СБУ. Відзначається, що в 2004 році Смешко звернувся до мера Києва з проханням виділити ділянки для будівництва житла.

Смешко вирішив провернути схему з виділеною землею й оголосив переможницею конкурсу фірму "Стабіл", яка була створена за кілька днів до цього і належала зведеній сестрі Смешка Щупаковській.

Компанія вирішила залучити інвесторів і зібрала з них 17 млн грн, проте будівництво будинку так і не почалося. В судовому порядку було з'ясовано, що фірма перевела гроші інвесторів в офшори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в партійних списках Смешка були помічені корупціонери і кучмісти.

Крім того, в політсилі назрів конфлікт через манірну поведінку її лідера Ігоря Смешка й ігнорування ним демократичних цінностей.

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Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила та честь"
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а что другого пошиба есть кандидаты?по нормальным законам ,то любого из них есть за что закичманить..как минимум,а по хорошему то лоб зеленкой..
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Откуда честь у кгб- шника? Не этому их учили и натаскивали.
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Червоний Данило
Червоний Данило
та смешко пдр еще тот! за яйца тва-рюку взять и подвешать на площади! жирный свин!
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