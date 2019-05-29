"Честь маю!" У Полтаві спалахнув скандал в управлінні ДБР

Керівник Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві Володимир Тимошко висловив незгоду зі своїм звільненням із займаної посади. Він назвав його необґрунтованим і пояснив примхою директора ДБР Романа Труби.

Офіційну позицію Тимошко виклав на своїй сторінці у Facebook і пояснив, чому вважає скандальне рішення незаконним.

"176 днів! Саме стільки я очолюю Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в місті Полтаві. 176 днів роботи винятково в правовому полі, 176 днів – жодного сфабрикованого провадження, 176 днів ефективної та результативної роботи колективу, 176 днів, які суспільство оцінює за вищим критерієм – довіра, яку ми отримали і якою пишаємося. 176 днів справедливості, заради якої ми працюємо. Всім подобається, що директору ТУ Володимиру Тимошку неможливо зателефонувати і віддати наказ що розслідувати, а що ні? Питання риторичне!" – написав Тимошко.

Він підкреслив, що до нинішньої посади за 20 років подолав шлях від слідчого до керівника слідчого управління двох областей, пройшов усі етапи масштабного конкурсу, де показав один із кращих результатів в Україні, й витримав перевірку доброчесності суспільством.

Новини ДБР відкрило справу проти Ситника через його елітний відпочинок

Володимир Тимошко Facebook Володимира Тимошка

"Що потім? Потім я дізнався, що існує інше право – право, яке ні я, ні будь-хто інший не вивчав у навчальних закладах. Саме за його нормами директор ДБР повідомив мені, що 28 травня 2019 року я буду звільнений із посади на підставі "невідповідності займаній посаді й недостатньої професійності". Для мене виявилося відкриттям, що організація роботи "з нуля" – це непрофесійно, налагоджена робота – це непрофесійно, реалізації в кримінальних провадженнях із ознаками корупції – це непрофесійно!" – обурився Тимошко.

Голова територіального управління ДБР переконаний, що ніяких обґрунтованих підстав для рішення про його звільнення немає, і воно повністю суперечить чинному законодавству. А саме: не узгоджене із заступниками директора, ухвалене без подання конкурсної комісії, не має ніякого, хоч трохи логічного, обґрунтування, крім особистого бажання з боку директора ДБР.

"Зараз мені не відомо, чи існує наказ із мокрим підписом (декілька днів перебуваю на лікарняному). Після отримання відповідної офіційної інформації сформую належну правову позицію. Саме правову, адже я живу в правовій державі, де є Закон, тому є права і обов'язки, які кожен повинен виконувати, зокрема й директор ДБР. Нагадаю гасло ДБР: "Нехай здійсниться правосуддя, щоб не загинув світ". Честь маю!" – підсумував Тимошко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Державного бюро розслідувань Роман Труба змістив виконувача обов'язків керівника прес-служби відомства Андрія Мальчика. Це сталося через публікацію на сайті ДБР і сторінці в соцмережі новини про реєстрацію провадження за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!