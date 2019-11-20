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20 листопада • оновлено в 17:53
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"Чесно вам кажу!" Зеленський відхрестився від скандалу з ДБР

2.9т
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучний скандал із Державним бюро розслідувань.

Свою позицію він висловив у ході брифінгу у Станиці Луганській на Донбасі, куди у середу, 20 листопада, прибув відкривати відремонтований міст (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналісти порушили питання про можливий тиск Офісу президента на ДБР в особі його директора Романа Труби. "Я чесно скажу, у мене є важливіші завдання. Я не знаю, що там за скандал із ДБР. Там були якісь записи? Я чесно не знаю. Якщо ви не проти, вивчу це питання і відповім", – сказав глава держави.

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Зеленський відхрестився від скандалу з ДБР

Зеленський відхрестився від скандалу з ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували записи з кабінету директора ДБР Романа Труби, де він особисто обговорював кримінальні справи щодо топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Аудіо вказали на прямий контроль із боку президента.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Роман Труба Андрій Богдан Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Pooh Vini
Pooh Vini
Пиздун фантаст
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
не чув, не знаю, мЭня ваабще там не было...
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Не чіпайте піаніста. У нього важливіші завдання, йому Тимошенко на свій день народження корпоратив замовила.
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