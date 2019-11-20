"Чесно вам кажу!" Зеленський відхрестився від скандалу з ДБР

Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучний скандал із Державним бюро розслідувань.

Свою позицію він висловив у ході брифінгу у Станиці Луганській на Донбасі, куди у середу, 20 листопада, прибув відкривати відремонтований міст (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналісти порушили питання про можливий тиск Офісу президента на ДБР в особі його директора Романа Труби. "Я чесно скажу, у мене є важливіші завдання. Я не знаю, що там за скандал із ДБР. Там були якісь записи? Я чесно не знаю. Якщо ви не проти, вивчу це питання і відповім", – сказав глава держави.

Зеленський відхрестився від скандалу з ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували записи з кабінету директора ДБР Романа Труби, де він особисто обговорював кримінальні справи щодо топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Аудіо вказали на прямий контроль із боку президента.

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