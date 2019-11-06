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6 листопада • оновлено в 12:00
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"Чесні й порядні люди!" "Слуга народу" зганьбився заявою про терористів

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Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко зробив скандальну заяву, у якій припустив, що серед терористів "Л/ДНР" можуть бути "хороші люди".

Більше того, він не виключив, що після деокупації ОРДЛО багато з них увійде до команди нової влади. Фрагмент його виступу показали на YouTube-каналі "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Максим Ткаченко

Максим Ткаченко

Скріншот відео

"Мені здається, що і на тому боці зараз при "владі" все одно є професійні люди, все одно є люди зі здоровим глуздом, все одно є чесні й порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій. Але з різних причин залишаються там. Я впевнений, що багатьох ми з вами знаємо. І я не виключаю, що хтось із них зможе залишитися у команді нової влади", – заявив Ткаченко.

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Нагадаємо, до 2014 року він жив у Луганську, де очолював компанію "Майстер-шоу". Вона організовувала у місті гастролі зірок. Також Ткаченко відомий як концертний директор співачки Тіни Кароль та колишній керівник компанії "Квартал-концерт". Крім того, він був лідером команди Володимира Зеленського на виборах президента України у Луганській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше спалахнув скандал довкола висловлювань радника секретаря РНБО Сергія Сивохи. Він заявив, що мир неминучий в Україні, а протилежного хоче лише "войовнича меншість".

  • Також Сивохо заступився за жителів ОРДЛО і зажадав повернути їм українські пенсії. Він закликав державу "не знущатися з людей" і не змушувати їх стояти на блокпостах.

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Особа
Максим Ткаченко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу терористи "ДНР"
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Коментарі
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Скирда Женя
Скирда Женя
Вот интересно, все 73% зебилов считают как этот ЧЕРТ-ткаченко!!!???
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фил филипыч
фил филипыч
потому что на той стороне ТАКИЕ же люди. и когда всякие штефаны радуются что украинцы убивают там украинцев это немыслимо
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Да уничтожайте друг-друга,лишь бы на здоровье пошло.
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