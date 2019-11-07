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7 листопада • оновлено в 16:55
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"Чесні і порядні": у "Слузі народу" пояснили гучну заяву про "Л/ДНР"

1.7т Читати матеріал російською

Партія "Слуга народу" не має наміру співпрацювати з представниками так званої влади "Л/ДНР" після повернення Донбасу під контроль України.

Про це розповів у ефірі ObozTV народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін, коментуючи заяву свого однопартійця Максима Ткаченка про "чесних і порядних людей" у "Л/ДНР".

"Наша позиція однозначна – територія має повернутися під український контроль, але жодної мови про співпрацю з терористами і їх посібниками не може бути. Наш колега Максим, напевно, не дуже коректно висловився, що викликало певні спекуляції", – підкреслив Безгін.

За словами нардепа, Ткаченко "мав на увазі, що на непідконтрольних територіях справді є люди, що є патріотами України, її підтримують і просто зараз опинилися в такому становищі".

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"Тому йдеться саме про цих наших громадян, а не про терористів та їхніх поплічників. Я не бачу можливості того, щоб люди, які працюють з ватажками "Л/ДНР", могли надалі працювати разом з новою українською владою", – пояснив він.

"Максим Ткаченко – представник Луганської області і член комітету з питань деокупації і повернення територій. Його слова безсумнівно важливі, але він висловився некоректно... Йшлося виключно про мирних громадян, які не торкаються якихось політичних процесів на окупованих територіях", – сказав Безгін .

Також депутат висловив переконання, що на людей, які "здійснювали агресивні дії з повалення влади" на Донбасі, не повинна поширюватися амністія.

"Чесні і порядні": у "Слузі народу" пояснили гучну заяву про "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко не виключив, що після деокупації Донбасу деякі представники "влади Л/ДНР" можуть увійти в команду нової влади.

Незабаром нардеп виправдався, уточнивши, що мав на увазі тільки керівників лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали ніякої участі в незаконних діях, а залишилися на тій території як заручники ситуації.

Нагадаємо, до 2014 року Максим Ткаченко жив у Луганську, організовував у місті гастролі зірок шоубізнесу. Також Ткаченко відомий як концертний директор співачки Тіни Кароль та колишній керівник компанії "Квартал-концерт". Крім того, він був лідером команди Володимира Зеленського на виборах президента України в Луганській області.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі
Особи
Віталій Безгін Максим Ткаченко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Донбас
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Чого розписуються за Ткаченко?Він думав...,він не так висловився...,його не так зрозуміли...Та він сказав те що думає,це його переконання.І таких 70% у монобільшості.Глупота.
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