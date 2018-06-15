Чеські соціал-демократи погодилися на коаліцію з популістами Андрея Бабіша

У Чехії соціал-демократи і популісти партії Андрея Бабіша близькі до формування лівоцентристського уряду меншості. Очікується, що він працюватиме за підтримки комуністів у парламенті.За результатами внутрішньопартійного голосування Соціал-демократична партія Чехії погодилася на формування коаліції з політичною силою ANO ("Акція незадоволених громадян") популіста, мільярдера Андрея Бабіша. У п'ятницю, 15 червня, партія повідомила, що у голосуванні взяли участь близько 68,5 відсотка членів партії, з яких 58,5 відсотка висловилися за створення коаліції, а 40,2 - проти. Таким чином, після близько восьми місяців з часу проведення парламентських виборів у Чехії може бути створено лівоцентристський уряд меншості, повідомляє агентство dpa.

Планується, що уряд меншості у парламенті підтримуватимуть комуністи, однак стосовно цього будуть проведені ще окремі переговори. Разом три партії мають 108 із 200 мандатів. У Празі та інших містах країни пройшли демонстрації проти можливої участі комуністів у коаліції. Чеська компартія є правонаступницею комуністів, які правили в колишній Чехословаччині до 1989 року. Вона вже озвучила свої умови підтримки уряду: підвищення соціальних виплат і скорочення відшкодувань церкві за відчуження майна в часи соціалізму.

Нагадаємо, під час парламентських виборів у Чехії центристсько-популістська партія ANO ("Акція незадоволених громадян") Андрея Бабіша здобула 78 із 200 місць у парламенті. У грудні Бабіш був приведений до присяги в якості прем'єр-міністра Чехії та сформував уряд. Проте жодна з восьми політичних партій у чеському парламенті не погодилася підтримати його та його новий кабінет або увійти до коаліції. Уряд подав у відставку, однак згодом президент країни Мілош Земан знову доручив Бабішу формувати кабінет.

У своїй передвиборній програмі політсила Бабіша обіцяла, зокрема, не допустити запровадження євро в Чехії, опиратися прийому біженців та поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу. Бабіш є союзником президента Мілоша Земана, відомого своєю прихильністю до Росії. Упродовж останнього року Бабіш часто опинявся в центрі скандалів, зокрема, його обвинувачують у фінансових зловживаннях із субсидіями Євросоюзу та нечесному веденні виборчої кампанії.