"Червона лінія для Кремля!" Порошенко оцінив рішення трибуналу щодо моряків

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і подякував професійній команді українських дипломатів, які "у цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів".
Така заява була зроблена на його сторінці в Facebook. За його словами, це рішення – чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії.
"Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і застереженням для тих, хто хотів би заспокоїти агресора!" – підкреслив він.
Петро Порошенко
Скріншот з відео
При цьому Порошенко заявив, що гарантією перемоги над агресором є збереження міжнародного фронту підтримки України в єдності і солідарності.
"Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв'язка – " мир через капітуляцію". Самогубством було би ставати співавторами цього сценарію. Тільки справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором", – написав Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Усі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Усі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
Раніше в МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу щодо захоплених у полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
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