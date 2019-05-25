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/Політика

"Червона лінія для Кремля!" Порошенко оцінив рішення трибуналу щодо моряків

14.3тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і подякував професійній команді українських дипломатів, які "у цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів".

Така заява була зроблена на його сторінці в Facebook. За його словами, це рішення – чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії.

"Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і застереженням для тих, хто хотів би заспокоїти агресора!" – підкреслив він.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот з відео

При цьому Порошенко заявив, що гарантією перемоги над агресором є збереження міжнародного фронту підтримки України в єдності і солідарності.

"Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв'язка – " мир через капітуляцію". Самогубством було би ставати співавторами цього сценарію. Тільки справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором", – написав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
полонені морякиКерченська протока
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно..Эта алкашная мразь и отправила идиотов на верную смерть...ради своего рейтинга...Путин молодец...Просто тихо трусов заарестовал и посадил...И теперь ждут суда)))))))))))))))))))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Надеюсь тех которых педрошенко послал меньше отсидят, чем это урод Педро, которого сначала отловить нужно))) Этот урод пожизненно должен сидеть в изоляции...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ага, эти херои, без единого выстрела сдались в плен. Какая страна, такие и херои...
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3
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пигин Макс, Спрятались в кубрик...закрылись и вопили ...Мэй дэй))))))))))))))))))
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