"Червона лінія для Кремля!" Порошенко оцінив рішення трибуналу щодо моряків

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і подякував професійній команді українських дипломатів, які "у цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів".

Така заява була зроблена на його сторінці в Facebook. За його словами, це рішення – чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії.

"Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і застереженням для тих, хто хотів би заспокоїти агресора!" – підкреслив він.

Петро Порошенко Скріншот з відео

При цьому Порошенко заявив, що гарантією перемоги над агресором є збереження міжнародного фронту підтримки України в єдності і солідарності.

"Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв'язка – " мир через капітуляцію". Самогубством було би ставати співавторами цього сценарію. Тільки справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором", – написав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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