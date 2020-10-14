Черновецький готовий приїхати до Києва, щоб проголосувати за Шахова

Ексмер Києва Леонід Черновецький заявив, що готовий приїхати до Києва, щоб проголосувати на місцевих виборах за Сергія Шахова (співголову партії "Наш край").

Про свій намір Черновецький заявив під час прямого ефіру на власному Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами колишнього голови Києва, Шахов прийшов до нього на інтерв'ю напередодні виборів в Києві 25 жовтня. Також Черновецький повідомив, що хоче зробити серію подібних інтерв'ю з кандидатами на посаду майбутнього мера української столиці.

Шахов, за форматом програми, повинен був не тільки відповісти на гострі питання Черновецького, а й пройти поліграф.

За підсумками спілкування з політиком Черновецький представив Шахова людиною з великим політичним майбутнім. Зокрема, за його словами, цей кандидат в мери Києва – людина, якій нічого приховувати, і вона готова говорити правду.

При цьому, додав Черновецький, соціологічним рейтингам він би не довіряв, адже результат виборів в Києві може виявитися зовсім непередбачуваним.

"У мене був рейтинг 7%, і все ж я двічі став мером Києва. Тому рейтинг не показник. Це правда, і до того ж дуже багато переселенців в Києві – і я думаю, що вони будуть голосувати за вас", – сказав Черновецький, звертаючись до Шахова.

Примітно, що поліграф показав майже 100% чесність гостя програми. Шахов сказав правду, що жодного разу не брав участі в корупційних схемах, не лобіював чиїсь інтереси. Також детектор брехні показав, що Шахов щиро виконує обіцянки, дані виборцям, а мером Києва прагне стати не заради грошей.

Судячи зі свідчень приладу, Шахов злукавив тільки раз, коли його запитали про дотримання регламенту Верховної Ради. При цьому поліграф підтвердив слова нардепа про те, що він не сприймає корупцію і має намір принципово боротися з нею.

"Я вам даю гарантію що дуже багато за вас проголосують, якщо ви дасте шанс українцям жити в країні без корупції", – прокоментував все це Черновецький.

Сам же Шахов розповів, що після обрання мером має намір сконцентруватися на соціальних питаннях, покращувати добробут і комфорт киян, а також вирішувати проблеми ЖКГ Києва. На думку кандидата в мери, багато киян навіть не підозрюють про масштабні екологічні проблеми міста.

"Сьогодні місто на межі техногенної та екологічної катастрофи, кияни навіть не підозрюють про її масштаби. Це проблема сміття, проблема фільтрату, який скупчився на 5-му полігоні і може в будь-який момент отруїти місто. Також є питання заводу "Енергія" та Бортницької станції аерації. І багато інших, з усім цим треба розбиратися", – розповів Шахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шахов обурився через те, що під час карантину влада пропонує простим українцям безробіття і зниження доходів, а чиновникам – зростання зарплат.