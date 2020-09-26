Черкаська "Батьківщина" влаштувала концерт в день жалоби через катастрофу Ан-26

Obozrevatel Політика 20:38, 26.09.2020

Черкаський осередок партії "Батьківщина" влаштував концерт в день національного трауру через авіакатастрофу з літаком ЗСУ Ан-26.

Про це ввечері в суботу, 26 вересня, повідомив депутат Черкаської міської ради, голова фракції "Партії вільних демократів" Олександр Згіблов.

За його словами, в районі "Митниці" обласний лідер політсили Юрій Тренкін з колегами "влаштували свято".

"Сцена, концерт, солодка вата, шашличок... Соромно і гидко. Страшно за майбутнє. Шкода, що буде відповідальність тільки моральна!" – написав Згіблов.

Черкаська "Батьківщина" влаштувала концерт в день трауру.
Олександр Згіблов/Facebook
Згіблов розповів, що була навіть солодка вата з шашликами.
Олександр Згіблов/Facebook
Черкаська "Батьківщина" влаштувала концерт в день трауру.
Олександр Згіблов/Facebook
Згіблов розповів, що була навіть солодка вата з шашликами.
Олександр Згіблов/Facebook

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вранці 26 вересня прибув на місце катастрофи військового літака Ан-26 в Чугуєві під Харковом, де оголосив суботу днем національної жалоби.

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