Черкаська "Батьківщина" влаштувала концерт в день жалоби через катастрофу Ан-26

Черкаський осередок партії "Батьківщина" влаштував концерт в день національного трауру через авіакатастрофу з літаком ЗСУ Ан-26.

Про це ввечері в суботу, 26 вересня, повідомив депутат Черкаської міської ради, голова фракції "Партії вільних демократів" Олександр Згіблов.

За його словами, в районі "Митниці" обласний лідер політсили Юрій Тренкін з колегами "влаштували свято".

"Сцена, концерт, солодка вата, шашличок... Соромно і гидко. Страшно за майбутнє. Шкода, що буде відповідальність тільки моральна!" – написав Згіблов.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вранці 26 вересня прибув на місце катастрофи військового літака Ан-26 в Чугуєві під Харковом, де оголосив суботу днем національної жалоби.