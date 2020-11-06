Ще одного нардепа в Раді спіймали на кнопкодавстві. Відео

Народний депутат від групи "Довіра" Андрій Іванчук вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада.

Як повідомляється на сайті руху "Чесно", неперсональне голосування відбулося під час ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На відео можна побачити, як Іванчук стоїть боком у ложі, тримаючи руки біля двох пультів для голосування у двох різних рядах. Судячи з табло в залі ВР, на кнопку "за" на першому, ближчому пульті депутат натиснув майже відразу, як тільки-но розпочався відлік 10 секунд, відведених на голосування. Ближче до завершення цього часу Іванчук протягує ліву руку туди, де розташований інший пульт, та на мить повертає голову в той бік. За декілька миттєвостей те місце також запалюється зеленим світлом на табло.

Судячи зі схеми розміщення нардепів у сесійній залі ВР, Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції "Європейська солідарність" Олегом Синюткою. Проте Синютка цього дня був відсутній на обох пленарних засіданнях.

"Це 51-й факт кнопкодавства, зафіксований "Чесно" у ВРУ 9-го скликання, та другий факт, який підпадає під ст.364-2 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за голосування замість іншого нардепа в парламенті", – йдеться в повідомленні.

Скрін сайту Верховної Ради

Як писав OBOZREVATEL, у вересні народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Мариковського спіймали на голосуванні за колегу від ОПЗЖ Наталію Королевську.