Через Зеленського: Медведчук "посперечався" з Путіним

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що президент України Володимир Зеленський зможе по ходу каденції отримати необхідний політичний досвід.

Так він прокоментував слова Путіна щодо недосвідченності Зеленського, повідомляє "112 Україна". Раніше російський президент відзначав, що для управління країною потрібен досвід, якого може не вистачати новообраному українському лідеру.

Медведчук заявив, що "досвід - справа наживна". За його словами, він не хоче жити в країні, яка є об'єктом експерименту.

"Ось прийшла людина – тепер він буде вчитися, тепер він буде здобувати навички, а країна живе в своїх нормах, в своїх законах, в своїх правилах", – зазначив Медведчук.

Він додав, що країні потрібен президент, який в змозі вирішити зараз соціальні та економічні проблеми, політичну кризу.

Медведчук і Путін Цензор.нет

В іншому випадку, підкреслив Медведчук, Зеленському треба набрати команду професійних людей, які вирішать ці проблеми. Однак, зазначив політик, український лідер цього не робить.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Медведчук заявив, що продовжить свою участь в переговорах з Кремлем щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

При цьому в команді президента України Володимира Зеленського раніше виступили проти того, щоб Медведчук представляв країну на переговорах з Російською Федерацією.

Політик запевнив, що все одно має намір продовжувати вести діалог з Росією з двох ключових питань. Він упевнений, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

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