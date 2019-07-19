Через Україну: в Росії заговорили про гучну сварку між Медведчуком і помічником Путіна

Український опозиційний політик Віктор Медведчук посилює свій вплив по українському напрямку в Кремлі, борючись з колишнім куратором по Донбасу Владиславом Сурковим.

Про це з посиланням на свої джерела повідомили автори російського телеграм-каналу "Легітимний". За їх словами, зараз Медведчук пішов у атаку вже на міжнародному фронті, виступивши недавно з доповіддю щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на круглому столі в Страсбурзі.

Його концепція пропонує переговори в тристоронньому форматі – Україна, "Л/ДНР" і Росія. При цьому Медведчук наполягає, щоб Україна вела прямі переговори з "Л/ДНР", але за участю Росії, яка, за його словами, має вплив на їх керівництво.

Віктор Медведчук і Владислав Сурков Гордон

"У цьому плані не було ні слова про Мінські угоди як основу переговорних позицій. Вони залишилися під контролем Суркова. Новий план Медведчука – це альтернатива Мінську. До цього процесу він намагається підключити митрополита Онуфрія і патріарха Кирила і таким чином остаточно викинути з переговорного процесу по Україні Суркова", – стверджують автори каналу.

За їх словами, у відповідь на це Сурков підготував інформаційний контрудар про обмін військовополонених з обох сторін у форматі "208 на 69". Але насправді цей процес буде затягуватися, а самі списки змінюватися.

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"Сурков також почав працювати з командою Зеленського. Про це свідчить остання заява Шефіра, що вони не хочуть мати нічого спільного з Медведчуком. Сурков дає можливість ремонту моста в Станиці Луганській, яку обіцяв Зеленський. Але цього все одно недостатньо для перемоги Медведчука по Україні. Там він значно посилив свої позиції, підібравши під себе все проросійські меседжі", – підсумували в телеграм-каналі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник Юрій Швець озвучив "сенсацію" про кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. За його слоам, він насправді агент під оперативним псевдонімом Соколовський. На території України Медведчук вербує людей ще зі студентських років.

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