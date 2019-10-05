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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Через Україну? Трамп влаштував чистки в Білому домі

3.5т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп в конфіденційному порядку велів звільнити кілька співробітників Ради національної безпеки при Білому домі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву в.о. глави апарату Білого дому Міка Малвені і нового радника президента з нацбезпеки Роберта О'Брайена.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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"Думки з приводу того, чим викликані скорочення, розділилися. Деякі пов'язують такий крок із заміною Джона Болтона на О'Брайена, інші вважають, що звільнення викликані скандалом навколо телефонної розмови президентів США і України. При цьому Трамп і раніше проводив курс на підвищення ефективності СНБ", – зазначає видання.

Нагадаємо, в США спостерігається загострення конфлікту між Трампом і його противниками: поки демократи в Конгресі намагаються усунути президента США від влади, сам Трамп вимагає відправити у відставку главу комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агент путина трамп и дальше будет убирать людей из белого дома тех кто ненавидит россию и его
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Кожедуб ruslan, дуб о чем ты? У вас порохоботов восприятия мира,если не с нами,или не по нашему,или кто то имеет другую точку зрения,это значит все,3.14здец рука кремля, Путин,бла-бла..Ну ладно тебе простительно,ты дуб,но так тыж не один такой,лучше посмотри в ютубе ролике о Порубие,их пока три части,вот может что то в твой дубовый скворечник и поселятся глядишь парочка кукушат,ато ну серьезно,ну с вас уже молдаване орут,подвязуй дуб,макитра тебе дана не только для того,что бы туда есть,ну в самом то деле..
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