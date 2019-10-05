Через Україну? Трамп влаштував чистки в Білому домі

Президент США Дональд Трамп в конфіденційному порядку велів звільнити кілька співробітників Ради національної безпеки при Білому домі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву в.о. глави апарату Білого дому Міка Малвені і нового радника президента з нацбезпеки Роберта О'Брайена.

Президент США Дональд Трамп

"Думки з приводу того, чим викликані скорочення, розділилися. Деякі пов'язують такий крок із заміною Джона Болтона на О'Брайена, інші вважають, що звільнення викликані скандалом навколо телефонної розмови президентів США і України. При цьому Трамп і раніше проводив курс на підвищення ефективності СНБ", – зазначає видання.

Нагадаємо, в США спостерігається загострення конфлікту між Трампом і його противниками: поки демократи в Конгресі намагаються усунути президента США від влади, сам Трамп вимагає відправити у відставку главу комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!