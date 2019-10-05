Через Україну? Трамп влаштував чистки в Білому домі

Президент США Дональд Трамп в конфіденційному порядку велів звільнити кілька співробітників Ради національної безпеки при Білому домі.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву в.о. глави апарату Білого дому Міка Малвені і нового радника президента з нацбезпеки Роберта О'Брайена.
Президент США Дональд Трамп
"Думки з приводу того, чим викликані скорочення, розділилися. Деякі пов'язують такий крок із заміною Джона Болтона на О'Брайена, інші вважають, що звільнення викликані скандалом навколо телефонної розмови президентів США і України. При цьому Трамп і раніше проводив курс на підвищення ефективності СНБ", – зазначає видання.
Нагадаємо, в США спостерігається загострення конфлікту між Трампом і його противниками: поки демократи в Конгресі намагаються усунути президента США від влади, сам Трамп вимагає відправити у відставку главу комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, який пройшов між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.
27 вересня на тлі українсько-американського скандалу Волкер подав у відставку.
3 жовтня він буде дав свідчення Конгресу США, розповівши, чому Дональд Трамп спочатку відмовлявся зустрічатися з лідером України Володимиром Зеленським.
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