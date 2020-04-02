"Слуги народу" зажадали зустрічі із Зеленським через скандал із Єрмаком

Народні депутати від "Слуги народу" вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським через публікацію скандальних плівок, де брат глави його Офісу Андрія Єрмака Денис нібито вимагає хабара.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердили відразу двоє співрозмовників у фракції "СН". Перший просто підтвердив факт самого звернення, другий же розповів детально про ситуацію з деякими подробицями.

"Зустрітися хоче не тільки "Демократична платформа" всередині фракції, але набагато більше нардепів. Назріли питання щодо ситуації з Гео Леросом, Андрієм Єрмаком. Ми з різних чатів передаємо ці запити на главу фракції Давида Арахамію та Олександра Корнієнка. Якщо зустріч відбудеться, то щоб не перетворювати її на якесь неконструктивне збіговисько, домовилися, що підуть 5-6 нардепів. Насправді це не перше прохання про зустріч, були запити й раніше через різних людей", – пояснив співрозмовник з депутатського корпусу.

Як відомо, поки що відповіді на запит від президента Володимира Зеленського не було. "Ми чекаємо", – підсумував співрозмовник.

Зазначимо, раніше десяток нардепів від СН опублікували заяву, де висловили стурбованість реакцією правоохоронних органів на інформацію, опубліковану нардепом Гео Леросом, про можливу причетність брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса до корупційних скандалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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