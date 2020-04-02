"Слуги народу" зажадали зустрічі із Зеленським через скандал із Єрмаком

Народні депутати від "Слуги народу" вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським через публікацію скандальних плівок, де брат глави його Офісу Андрія Єрмака Денис нібито вимагає хабара.
Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердили відразу двоє співрозмовників у фракції "СН". Перший просто підтвердив факт самого звернення, другий же розповів детально про ситуацію з деякими подробицями.
"Зустрітися хоче не тільки "Демократична платформа" всередині фракції, але набагато більше нардепів. Назріли питання щодо ситуації з Гео Леросом, Андрієм Єрмаком. Ми з різних чатів передаємо ці запити на главу фракції Давида Арахамію та Олександра Корнієнка. Якщо зустріч відбудеться, то щоб не перетворювати її на якесь неконструктивне збіговисько, домовилися, що підуть 5-6 нардепів. Насправді це не перше прохання про зустріч, були запити й раніше через різних людей", – пояснив співрозмовник з депутатського корпусу.
Як відомо, поки що відповіді на запит від президента Володимира Зеленського не було. "Ми чекаємо", – підсумував співрозмовник.
Зазначимо, раніше десяток нардепів від СН опублікували заяву, де висловили стурбованість реакцією правоохоронних органів на інформацію, опубліковану нардепом Гео Леросом, про можливу причетність брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса до корупційних скандалів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, що нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися у скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".