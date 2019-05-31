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/Політика

Через рік! ЄС висунули гучну вимогу щодо вступу України

1.8тЧитати матеріал російською

Литовський депутат Андрюс Кубілюс, який із липня буде представляти країну в Європарламенті, закликав у 2020 році прийняти декларацію з обіцянкою перспективи членства України.

Як передає "Європейська правда", про це він заявив під час виступу в литовському Сеймі. Він упевнений, що прийняти таку декларацію вже через рік цілком реально.

"У 2020 році Німеччина прийме головування в ЄС. І ми бачимо можливості, що під час німецького головування ми можемо прийняти Берлінську декларацію за прикладом декларації в Салоніках у 2003 році щодо інтеграції Західних Балкан", — сказав Кубілюс.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

RuBaltic

За його словами, в 2027 році, коли Литва прийме головування в ЄС, може бути прийнятим рішення про членство України, Грузії і Молдови.

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РБК

РБК

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава представництва ЄС в Україні зробив гучну заяву про майбутнє держави. Він заявив, що ЄС не зможе існувати без України.

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Місце
Литва
Тег
вступ до ЄС
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Федоров Федор
Федоров Федор
ЗАЧЕМ ЕС нужна Украина?Какие преимущества он от этого получит?Дешёвую раб.силу и рынок сбыта он и так имеет.За обещания.Кто может дать четкий ответ - Зачем ЕС Украина ?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Очередная отговорка для ослов)) через год, типа обещание))) Вам пэця наобещал уже, а только куем по губам поводил, смакчите не обляпайтесь )))
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