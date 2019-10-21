Через протести й податкову політику: соціологи розповіли, чому Зеленський втрачає рейтинг

Про катастрофічне падіння рейтингу глави України Володимира Зеленського говорити не доводиться, однак надалі утримувати позиції йому ставатиме все складніше.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив соціолог Дмитро Дмитрук. Йдеться про опубліковані КМІС дані, які свідчать про те, що підтримка президента знизилася із 73% до 66%.

Як зазначає експерт, загалом таке просідання можна назвати радше коливанням. Однак з огляду на просування стосовно врегулювання війни на Донбасі і відкриття ринку землі, зберегти схвалення виборців буде тяжче.

"Це гострі теми, утримати такий рейтинг, враховуючи, що у суспільстві ставляться до них неоднозначно, складно. У будь-якому випадку будуть збитки, щоб не робив. Консенсусу в народі немає, тому робота з цих питань викликатиме втрати", – сказав Дмитрук.

Володимир Зеленський

Зазначимо, що основними причинами різкої втрати позитивної оцінки президента Володимира Зеленського експерти називають невдоволення суспільства через "формулу Штайнмаєра", відсутність обіцяних посадок за корупцію і відкриття ринку землі.

Ба більше, негативно впливають і деякі провальні податкові ініціативи. Наприклад, законопроєкт №1210, який підвищує ренту на видобуток залізної руди в чотири рази, на думку бізнесу і самих гірників, може повністю знищити важку промисловість.

Детальніше про те, чому знижується рейтинг президента, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, пресмарафон президента України Володимира Зеленського, який відбувся 10 жовтня і тривав 14 годин, однозначно додасть йому "плюсів" в рейтингу виборців.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!