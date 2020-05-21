Через "плівки Деркача" Україні напророкували нову кризу: ризикуємо втратити усе

Скандал із так званими "плівками", які оприлюднив нардеп Андрій Деркач, про розмову між п'ятим президентом Петром Порошенком і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом може стати загрозою нової кризи у відносинах України із США.

Про це йдеться у матеріалі "Європейської правди". Журналісти зазначають, що через через дії генерального прокурора та заяви президента Україна вступає в американську виборчу кампанію на боці одного з кандидатів у президенти. Наслідки нового скандалу, на їх переконання, можуть бути катастрофічними, у першу чергу – для України.

У виданні нагадали, що раніше Байден визнавав, що вдавався до подібного шантажу – у 2018 році, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США, він розповів, що поставив українську владу перед жорстким вибором. "Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", – розповідав Байден. Саме тому нові записи не були сенсаційними.

Порошенко і Байден

Проте вже того ж дня Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за статтею про державну зраду і зловживання владою або службовим становищем, а Зеленський на пресконференції підтвердив: він "знає, що це може бути кваліфіковано як державна зрада".

"Ці події моментально повернули Україну до американської внутрішньої політики та медіапростору. Цю інформацію підхопили провідні американські ЗМІ та політичні гравці. А їхніх коментарів достатньо для висновку, що новий "Українагейт" стає реальною перспективою", – зазначили журналісти.

Вони нагадали, що Україна не вперше опиняється у вирі американських передвиборчих баталій. Втім, заява Зеленського заводить нас у ситуацію, гіршу, ніж будь-коли.

"Досі Україну сприймали у ролі "об’єкта атаки Трампа". Тепер Київ "атакує" самостійно. По суті, Володимир Зеленський зробив крок до того, щоби стати гравцем американської передвиборчої кампанії на боці одного з кандидатів, чинного президента Дональда Трампа. Адже раніше від ГПУ вимагали порушити справу, у якій фігурувало би прізвище Байдена, сина колишнього віцепрезидента США. Тепер президент Зеленський особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження, у якому до того ж фігурує вже не син Джо Байдена, а він сам", – сказано у матеріалі.

Журналісти нагадали, що попередня хвиля американсько-українського скандалу стала підставою для процедури імпічменту щодо президента США. Вона завершилася перемогою Трампа, але Україна у цій історії лише втратила. Як мінімум можна констатувати, що антиукраїнські настрої стали поширеними у Республіканській партії, серед так званого "ядерного" електорату Трампа, зазначили журналісти.

"Зрештою, Україні вдалося уникнути найгіршого і відіграти значну частину репутаційних втрат. Але тепер ми ризикуємо втратити усе. Чому так сталося може знати лише сам президент. Однак дуже схоже на те, що Зеленський виявився пішаком у чужій грі. Не обов’язково лише американській. Дуже схоже, що його бажання "покарати Порошенка" використовують, перетворюючи Україну на гравця американської політики", – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

джерела OBOZREVATEL у спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між п'ятим президентом України Петром Порошенком і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

У штабі Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

Сам Порошенко, коментуючи скандал із "плівками Деркача" заявив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України – через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

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