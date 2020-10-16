Опитування, яке президент Володимир Зеленський збирається провести під час місцевих виборів, зроблене лише для того, щоб легалізувати наркотики в Україні.

Таку думку висловила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час пресконференції у Києві, передає пресслужба. На її переконання, президента нібито не хвилюють ані ситуація в країні, ані економічна криза, яка б’є по добробуту людей, ані COVID-19, який загрожує здоров’ю українців.

"Його не цікавлять навіть більшість тих питань, на які він закликає громадян дати відповідь під час так званого "опитування". Бо головна мета, яку він сьогодні переслідує, прикриваючись цією акцію, – це легалізація наркотиків", – сказала Тимошенко.

"Чи хоч одна людина в країні заперечуватиме, щоб довічно садити корупціонерів? Хоч одна людина в країні проти того, щоб з 450 депутатів залишилось 300? Хоч хтось у країні протестуватиме проти застосування Будапештського меморандуму, який гарантує Україні мир та повернення територій? Про що запитання щодо вільної економічної зони на Донбасі, яка фактично запроваджена законом про особливий статус?" – запитала політикиня.

Голова "Батьківщини" переконана, що весь інформаційний шум навколо опитування влаштований заради одного – легалізації наркотиків в Україні.

"Коли президент оголосив, що хоче в людей запитати, чи підтримують вони легалізацію наркотиків, це говорить про те, що почав реалізовуватися план, який робитиме Україну в Європі центром наркоторгівлі, центром роботи наркокартелів. Це призводитиме до того, що наших дітей, внуків, членів наших родин втягуватимуть в організовану на державному рівні злочинну наркосистему", – застерегла Тимошенко.

"З нашими судами, з нашими силовими структурами, які є сьогодні частиною наркоторгівельних операцій на нашій території, з владою, яка сьогодні на замовлення наркокартелів протягує це опитування, а далі протягуватиме й закон про легалізацію наркотиків в Україні, про легалізацію марихуани – все це робиться для того, щоб Україну багаторазово використати і виснажити", – обурилася вона.

Тимошенко вважає, що протидіяти цьому сценарію треба вже зараз. "Батьківщина", наголосила лідерка партії, звернеться до Центральної виборчої комісії з вимогою на базі чинного закону про вибори, на базі Конституції – дати офіційне роз’яснення, що в день виборів заборонені будь-які опитування.

"Ми звернемося також до всіх політичних сил, щоб 20 жовтня, коли почне працювати парламент, Верховна Рада ухвалила постанову про заборону проведення опитування під час виборів", – сказала Тимошенко.

Голова "Батьківщини" закликала українців у день виборів 25-го жовтня прийти на виборчі дільниці і проголосувати проти курсу влади – за людей, які представлятимуть інтереси українців, а не можновладців. І не легалізувати своєю участю фальшиве опитування від президента.

"Це наше з вами життя, це для нас із вами президент підготував фальшиве опитування, яке невідомо як буде проводитися, невідомо, хто буде збирати анкети, невідомо, хто буде рахувати голоси. Для нас він підготував легалізацію наркотиків. Для нас він підготував таке майбутнє. Тому я хочу попросити всіх українців – прийдіть на виборчі дільниці 25-го жовтня і законно проголосуйте своїм бюлетенем проти такої стратегії президента і голосуванням покажіть своє ставлення до стратегії розпродажу України, до стратегії духовного, морального знищення української нації через ті рішення, які він зараз хоче проштовхувати", – закликала Тимошенко.