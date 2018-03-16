Через обвалення мосту в Маямі загинуло четверо людей

Рятувально-пошукові роботи тривають. У бетонній пастці залишається кілька машин, повідомляють рятувальні служби США.В американському місті Маямі в четвер, 15 березня, через обвал пішохідного мосту на автомагістраль поблизу Міжнародного університету Флориди загинули щонайменше четверо осіб, ще дев'ятеро людей були поранені. Про це повідомили в рятувальних службах міста зранку п'ятниці, 16 березня.
"Четверо загинули", - цитує агенція новин AFP керівника пожежної служби Дейва Дауні. Представник місцевої адміністрації Моріс Кемп своєю чергою додав, що пошук потерпілих триває. Рятувальники також повідомляють, що в пастці з уламків 950-тонного бетонного мосту досі перебувають щонайменше вісім машин.
Міст встановили минулої суботи між кампусом університету і містом Світвотер над автомагістраллю із сімома смугами. У серпні 2017 року, намагаючись перетнути цю магістраль, загинув один зі студентів. Конструкція коштувала 14,2 мільйона доларів США, її спорудили за методом "прискореного спорудження мостів", зазначає інформагенція AP.
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