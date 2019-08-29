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"Через нього сперечалися!" У партії Зеленського звинуватили В'ятровича в конфлікті з Польщею

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Народна депутатка України від президентської партії "Слуга народу" Ірина Верещук назвала директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича винуватцем всіх історичних суперечок між Україною і Польщею в останні роки.

Крім того, як пише Rzeczpospolita, вона виступила за його звільнення з посади очільника відомства.

"Я проти того, щоб Володимир В'ятрович залишався головою Українського інституту національної пам'яті, через нього ми сперечалися з поляками", – обурилася новообрана парламентарка.

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Крім того, вона анонсувала поліпшення відносин з Польщею завдяки баченню нової Верховної Ради, а також створення комісії "Дружба з Польщею".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ятрович розкритикував партію "Слуга народу" за незнання законів України. Він засудив їх ідею про проведення місцевих референдумів про перейменування вулиць і населених пунктів.

Також він різко висловився про принципову відмову голови партії Зеленського Дмитра Разумкова говорити українською мовою до закінчення російської агресії.

"А ще можна підтримувати російську пенітенціарну систему, поки в тюрмах РФ наші політв'язні. Можна відправляти в Росію додаткову зброю, поки з нею триває війна. І захищати права росіян в Криму, поки він анексований. Безліч цікавих підходів для боротьби з російською агресією від творців "Узеленского", – обурився В'ятрович.

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Особи
Володимир В'ятрович Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Інститут національної пам'яті
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Шановна пані Ірина, більшість вашої політсили не має зеленого поняття про національну пам"ять українців.
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