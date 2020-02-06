Через ЛГБТ? ЗМІ викрили несподівану причину відкликання Йованович із Києва

Американське видання BuzzFeed повідомило, що звільнення Марі Йованович із посади послині США в Україні вимагали десятки християнських груп на чолі з американським пастором Дейлом Армстронгом.
Причиною невдоволення цих груп була відкрита підтримка ЛГБТ-активістів з боку самої Йованович та її підлеглих, пише видання.
Армстронг та представники ще 39 консервативних християнських груп надіслали до Держдепартаменту США листа, в якому вимагали дати оцінку діям Йованович, які начебто відкрито дискредитують президента Трампа.
Марі Йованович
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Йдеться про участь американських дипломатів у "Марші рівності". У червні 2018 року Йованович та понад 60 представників посольства США в Києві, включно з нинішнім заступником помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом взяли участь у традиційному публічному заході ЛГБТ-активістів.
"Гадаю, важливо ставитися до всіх гідно і з повагою", – заявила тоді Йованович в ефірі "Громадського".
"Посол Марі Йованович порушила Віденську конвенцію про дипломатичні відносини 1961 року, ратифіковану США. Пункт 1 статті 41 конвенції зобов’язує всіх осіб, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, не втручатися у внутрішні справи держави перебування. Ми вимагаємо від посольства США в Україні припинити пропагувати та підтримувати ЛГБТ-ідеологію в Україні, і, таким чином, ми наполягаємо на відкликанні нинішнього посла США в Україні Марі Йованович", – ішлося у листі консервативних християнських груп.
За словами Армстронга, лист був переданий держсекретарю Майку Помпео, який пообіцяв, що Йованович буде звільнена в 2019 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович із посади американської послині в Україні.
Нагадаємо, що Йованович втрапила у гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що послиня США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович виявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступник Генерального прокурора).
Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, що відбулася між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
11 жовтня у Конгресі Йованович заявила, що її забрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.
1 лютого 2020 року Йованович залишила дипломатичну службу.
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