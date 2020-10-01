Через лайку Трампа і Байдена змінять формат проведення дебатів

Формат подальших дебатів кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена змінять через їх поведінку на перших очних дебатах.

Про це повідомила американська Комісія з президентським дебатів. Які саме зміни введе відомство – поки невідомо.

"Комісія уважно вивчить зміни, які належить скоро прийняти і оголосити", – йдеться в заяві.

Відзначається, що перші дебати продемонстрували необхідність внесення доповнень до формату наступних дебатів, щоб забезпечити більш впорядковане обговорення тем.

Крім того, в комісії подякували модератору заходу, журналісту телеканалу Fox News Крісу Воллесу за професіоналізм, який він виявив під час перепалки Трампа і Байдена.

Відзначимо, що вибори президента США відбудуться 3 листопада. Згідно з останніми опитуваннями Університету Монмута, за Байдена збираються проголосувати 50% опитаних американців, за Трампа – 44%.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах.

Свої виступи політики почали зі взаємних звинувачень і образ. Трамп "напав" на Байдена і перебивав його, коли він відповідав на питання.