Через ФОП і податки: чому падає рейтинг Зеленського?

Протягом останніх тижнів рейтинг Володимира Зеленського помітно зменшився. Мінус 7% – і зараз главі держави довіряють 66% українців. Багато політологів і соціологів уже аналізують таке різке падіння.

Серед основних причин називають "формулу Штайнмаєра", податкову політику та конфронтацію з ФОП. Чим обернеться такий крен і в чому причини – у матеріалі OBOZREVATEL.

Який рейтинг у Зеленського зараз?

Свої дані за період з 9 по 11 жовтня опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Позитивно до діяльності глави держави ставляться 66% українців. Нейтрально оцінили роботу президента 23% респондентів, тоді як негативно – 9%. Також обвалився рейтинг прем'єр-міністра Олексія Гончарука (з 17 до 10%) і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (з 33 до 27%).

Коментуючи результати опитування, керівник КМІС Володимир Паніотто заявив, що на на результат вплинули масові заходи проти "формули Штайнмаєра".

"Схоже, протести відбилися на рейтингу Зеленського, і його підтримка почала танути. Втім, він впевнено посідає перше місце з балансу позитивного й негативного ставлення – з дуже великим відривом від усіх інших політиків, які були в нашому списку", – наголосив соціолог.

Варто зазначити, що останні соцопитування 18 вересня свідчили, що главу держави підтримує 73%. Майже 80% загалом довіряли інституту президента.

Про причини падіння

Справді, причин може бути відразу декілька.

Провал комунікації після оголошення про підписання "формули Штайнмаєра". Це визнав зокрема й Зеленський. До речі, саме тому в його команді вирішили оголосити про пресмарафон для журналістів, який у підсумку тривав понад 14 годин.

Відсутність реальних посадок за корупційні чи інші злочини. Минулого місяця були лише кілька гучних справ: одіозного екснардепа Сергія Пашинського та колишнього заступника голови РНБО Олега Гладковського.

Епопея з ринком землі. Рівень схвалення продажу землі в суспільстві невеликий, про це свідчать зокрема й останні соцопитування. Простіше кажучи – тема непопулярна, але її активно просуває Кабінет міністрів і фракція "Слуги народу" у Верховній Раді.

Відверто провальна податкова політика глави держави. Це і скандальний законопроєкт №1210, який повністю знищує важку промисловість. І законопроєкт №1049, через який в Україні зупинила виробництво велика компанія British American Tobacco (завод В.А.Т.-"Прилуки"). Вона сплачувала до бюджету країни податків на 16,05 мільярдів гривень на рік).

Конфронтація по лінії ФОП. Раніше у профільному податковому комітеті запропонували заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

Чого очікувати далі

Детально про рейтинг OBOZREVATEL вже писав раніше. Так, за словами соціолога "Социс" Миколи Чурінова, зниження довіри – це тимчасове коливання, говорити про масштабне падіння рейтингу не варто.

"Це тимчасове явище, подивимося як далі діятиме президент. Думаю, що з ним пов'язують великі надії, і надалі це буде, може, не виправлено, але якось відкориговано", – наголосив у коментарі OBOZREVATEL Чурінов.

Його колега Дмитро Дмитрук упевнений, що нинішній рейтинг президента зберігається на рівні 70%, а зменшення він просто назвав коливанням. Тим паче, що опитування проводилося ще до 14-годинного марафону Зеленського перед журналістами. Правда, надалі зберігати позиції буде досить складно, враховуючи просування стосовно врегулювання війни на Донбасі, відкриття ринку землі, перших платіжок за опалення.

"Це гострі теми, утримати такий рейтинг, враховуючи, що у суспільстві ставляться до них неоднозначно, складно. У будь-якому випадку будуть збитки, щоб не робив. Консенсусу в народі немає, тому робота з цих питань викликатиме втрати", – сказав Дмитрук.

Водночас якоїсь граничної планки падіння підтримки соціологи не бачать. Простіше кажучи – "трапитися може все, що завгодно".

Вони припускають, що рівень схвалення навряд впаде за наступну зиму нижче 50%. Офісу президента поки вдається розділити рейтинги глави держави і його партії "Слуга народу". Йому формують образ чесного політика, який у разі провалу роботи "своїх людей" готовий публічно це визнати і відправити їх у відставку.

Також важливо зрозуміти, що президенту варто серйозно поставитися і до податкової політики держави. Адже фактично тільки завдяки зваженому підходу держава може платити з бюджету пенсії, зарплати та інші видатки.

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