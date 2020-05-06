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6 травня • оновлено в 23:19
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Через дружину: Рябошапка розкрив деталі справи проти нього

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Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що провадження відкрите проти нього Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою щодо недостовірного декларування, є безперспективним.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу". Він нагадав, що раніше САП відмовлялася його реєструвати. На його переконання, йдеться нібито про заяву "ображеного звільненого прокурора Андрія Шевченка".

"Стосується кредиту, який моя дружина отримала 2016 року і який ми ще довго будемо виплачувати. Цю історію вже десятки разів ЗМІ обговорювали, і я її десятки разів пояснював", – додав Рябошапка.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

РБК-Україна

"Справа безперспективна, тому САП відмовилася її реєструвати, але через ВАКС зобов'язали прокурорів зареєструвати провадження та перевірити інформацію", – заявив Рябошапка.

Зазначимо, заявник вказав на неузгодженості в даних декларацій чиновника за 2017 і 2018 рік. Він припустив, що Рябошапка міг приховати виплату кредиту за майно у Франції. Ексгенпрокурор згадав у звітності за 2015-2018 роки майно у Франції та зазначив, що виплачує за нього кредит. За 2018 рік вказано, що за цим кредитом виплачено €552,4 тисячі.

За підрахунком заявника, видатки родини Рябошапки становили того року більш ніж 18 мільйонів гривень. Тоді як сукупний дохід сім'ї – 5,3 мільйона гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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