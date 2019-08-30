Чемпіон України: чим відомий "слуга народу" Дмитрук, який зганьбився через прем'єра

Народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, який не зміг назвати ім'я прем'єра, за якого він голосував, пройшов у Раду за округом №133 (Київський район Одеси).

За підсумками парламентських виборів Дмитрук набрав 32,66% голосів, випередивши кандидата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Баранського.

Дмитруку 26 років – він народився 28 червня 1993-го в місті Козятин Вінницької області. У 13 років переїхав до Одеси.

Артем Дмитрук скріншот

Нардеп є майстром спорту з пауерліфтингу, багатократний чемпіон і рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кросфіту, призер чемпіонату України з кросліфтингу.

До того, як почав професійно займатися спортом, Дмитрук працював вантажником, охоронцем і приватним підприємцем. Значився власником спортклубів в Одесі Barbell gym і Barbell baza.

Артем Дмитрук dumskaya.net

Артем Дмитрук dumskaya.net

Артем Дмитрук dumskaya.net

Артем Дмитрук dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, новообрана Верховна Рада провела своє перше засідання, яке тривало 16 годин. Нардепи схвалили низку ключових призначень, обрали прем'єра і Кабмін, і навіть проголосували за зняття недоторканності.

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