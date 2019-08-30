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Чемпіон України: чим відомий "слуга народу" Дмитрук, який зганьбився через прем'єра

1.3т Читати матеріал російською

Народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, який не зміг назвати ім'я прем'єра, за якого він голосував, пройшов у Раду за округом №133 (Київський район Одеси).

За підсумками парламентських виборів Дмитрук набрав 32,66% голосів, випередивши кандидата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Баранського.

Дмитруку 26 років – він народився 28 червня 1993-го в місті Козятин Вінницької області. У 13 років переїхав до Одеси.

Артем Дмитрук

Артем Дмитрук

скріншот

Чемпіон України: чим відомий "слуга народу" Дмитрук, який зганьбився через прем'єра

Нардеп є майстром спорту з пауерліфтингу, багатократний чемпіон і рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кросфіту, призер чемпіонату України з кросліфтингу.

До того, як почав професійно займатися спортом, Дмитрук працював вантажником, охоронцем і приватним підприємцем. Значився власником спортклубів в Одесі Barbell gym і Barbell baza.

Артем Дмитрук

Артем Дмитрук

dumskaya.net

Артем Дмитрук

Артем Дмитрук

dumskaya.net

Артем Дмитрук

Артем Дмитрук

dumskaya.net

Артем Дмитрук

Артем Дмитрук

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, новообрана Верховна Рада провела своє перше засідання, яке тривало 16 годин. Нардепи схвалили низку ключових призначень, обрали прем'єра і Кабмін, і навіть проголосували за зняття недоторканності.

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Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
сила видимо есть...
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