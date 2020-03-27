Чекають Зеленського: з'явилися перші фото із засідання фракції "Слуга народу"

У Конгресно-виставковому центрі "Парковий" 27 березня о 19:00 заплановане проведення засідання фракції "Слуга народу".

Як повідомив журналіст OBOZREVATEL, депутати почали збиратися заздалегідь, на вході у них перевіряють температуру (щоб подивитися фото доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що у засіданні фракції візьмуть участь президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та генпрокурор Ірина Венедиктова.

У КВЦ "Паковий" проходить засідання фракції "Слуга народу"

За словами нашого кореспондента, нікого з представників ЗМІ близько до будівлі не пускають. Водночас депутатам на засіданні фракції сказали сидіти в масках і окулярах.

Зазначимо, що нардеп від "Слуги народу" Сергій Швець у коментарі УНІАН заявляв, що засідання фракції спочатку планувалося на 12:00, але потім його перенесли на 19:00.

"Планувалося. Буде – важко сказати", – відповів він на уточнення, чи повинен бути присутнім на засіданні президент Володимир Зеленський.

Також Швець додав, що раніше порядок денний засідання був невідомим: "Принаймні, ми її ще не маємо на руках".

У КВЦ "Паковий" проходить засідання фракції "Слуга народу"

У КВЦ "Паковий" проходить засідання фракції "Слуга народу"

У КВЦ "Паковий" проходить засідання фракції "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати через пандемію коронавірусу розглядають варіант проведення засідання не у Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

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