"Чекаємо, як лохи!" Зеленського розгромили за реакцію на збитий в Ірані літак

Офіс президента України Володимира Зеленського був надто повільний та нерішучий у ситуації зі збитим в Ірані Boeing 737 (літак МАУ).

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив політтехнолог і фахівець із комунікацій Денис Богуш, зазначивши, що українська сторона програла не тільки за швидкістю реакції, але й за "адекватністю та контентом".

"Україна систематично показує свою нездатність і імпотентність у реагуванні на подібні ситуації, хоча може виступити найсильнішим експертом в цій галузі, оскільки це наш літак, ми володіємо ексклюзивною інформацією. Але про це навіть ніхто не говорить. Україна могла б розповісти, що трапилося з "Боїнгом", але ми, як лохи, сидимо й чекаємо, що скажуть США, а також інші країни, у яких є хоч якась розвідка", – розповів Богуш.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти й користувачі мережі розкритикували Зеленського за відсутність швидких реакцій на трагедію з лайнером в Ірані, проте американське видання The Washington Post пояснило, чому президент України "мовчав" і як "вийшов сухим із води".

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