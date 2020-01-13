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13 січня • оновлено в 11:40
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"Чекаємо, як лохи!" Зеленського розгромили за реакцію на збитий в Ірані літак

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Офіс президента України Володимира Зеленського був надто повільний та нерішучий у ситуації зі збитим в Ірані Boeing 737 (літак МАУ).

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив політтехнолог і фахівець із комунікацій Денис Богуш, зазначивши, що українська сторона програла не тільки за швидкістю реакції, але й за "адекватністю та контентом".

"Україна систематично показує свою нездатність і імпотентність у реагуванні на подібні ситуації, хоча може виступити найсильнішим експертом в цій галузі, оскільки це наш літак, ми володіємо ексклюзивною інформацією. Але про це навіть ніхто не говорить. Україна могла б розповісти, що трапилося з "Боїнгом", але ми, як лохи, сидимо й чекаємо, що скажуть США, а також інші країни, у яких є хоч якась розвідка", – розповів Богуш.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти й користувачі мережі розкритикували Зеленського за відсутність швидких реакцій на трагедію з лайнером в Ірані, проте американське видання The Washington Post пояснило, чому президент України "мовчав" і як "вийшов сухим із води".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Украина систематически показывает свою неспособность и импотентность" дальше можно не продолжать, масло масляное выходит)
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"...но мы, как лохи, сидим и ждем...", – рассказал Богуш.------------ от судьбы не уйдешь.---------
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