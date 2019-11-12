"Чекаємо реакції Зеленського!" У Порошенка відреагували на скандал з Єрмаком

Народний депутат парламентської фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що політсила обурена словами радника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака, який звинуватив п’ятого президента Петра Порошенка у війні на Донбасі.

Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради. Політик заявив, що у партії чекають реакції президента Володимира Зеленського. Йдеться про спілкування Єрмака з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та ексспецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером.

"Ми обурені тим, що радники Зеленського (і це було відбито у показах під присягою посла США в Україні пана Тейлора) звинувачують, що Україна почала війну сама проти себе. Не Путін і Кремль почали війну, а Україна сама проти себе. Ми чекаємо реакції Володимира Зеленського на це", - сказав Герасимов.

Артур Герасимов, Андрій Єрмак

Він попросив відповісти на питання чи це були директиви президента чи самодіяльність його найближчих радників.

"Навіть, я б сказав, тіньового міністра закордонних справ. Тому що на сьогодні МЗС відсунуте від перемовин, і ключовим перемовником по міжнародних питаннях став пан Єрмак", - відзначив Герасимов.

Як писав OBOZREVATEL, помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак спростував, що називав Петра Порошенка відповідальним за початок війни на Донбасі. Він нібито тільки обговорював можливу причетність колишнього глави держави до корупційних скандалів.

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